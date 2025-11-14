UNED Valencia aumenta casi un 6% su alumnado este curso hasta alcanzar 7.500 estudiantes

Sede de la UNED en València
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 10:27

   VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

    La UNED Alzira-València ha cerrado su primer periodo de matrícula del curso 2025-2026 con 7.500 estudiantes inscritos en sus títulos de Grado, Máster, Curso de Acceso, Idiomas, Doctorado, Doble Grado y Microtítulos. Se trata de 400 personas más respecto al curso anterior, es decir, un incremento del 5,6%, detalla la universidad en un comunicado.

   De acuerdo a los datos facilitados por la institución académica, Psicología, con un total de 1.547 estudiantes; Derecho, con 731, y Educación Infantil, con 390, son los grados con mayor demanda.

   Las matrículas se han repartido en las cinco sedes del centro asociado. En concreto, 6.028 corresponden a València; 704 de Alzira; 383 a Gandia; 180 de Ontinyent; y 177 de Xàtiva, a las que hay que sumar las 450 matrículas de la UNED Sénior.

   Al respecto, el director del Centro Asociado de la UNED 'Francisco Tomás y Valiente', Alejandro Cerdá, remarca que este crecimiento "confirma la confianza de la sociedad en el modelo educativo de la UNED, basado en la calidad, la equidad y la accesibilidad".

   La oferta para el presente curso incluye 30 Grados universitarios sin nota de corte. La "gran novedad" de este curso son dos dobles grados --Ciencia Política y Sociología, y Derecho y Trabajo Social--, que amplían las opciones para quienes buscan una formación versátil y multidisciplinar, subrayan.

   Asimismo, la universidad ofrece 18 Grados Combinados, una modalidad que permite obtener dos titulaciones oficiales en áreas afines cursando menos de 360 créditos ECTS, gracias al reconocimiento de asignaturas comunes.

