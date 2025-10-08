La Unió declina la Distinción de la Generalitat: "Para la gente del campo la solidaridad es un deber natural"

VALENCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha declinado la Distinción concedida por la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, según ha trasladado su secretario general, Carles Peris, en un escrito dirigido a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

La Generalitat Valenciana anunció este martes que otorgará este año su Alta Distinción a las comunidades autónomas españolas por su "eficacia, entrega y compromiso" con las poblaciones valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, que devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y causó 229 fallecidos y su Distinción a diferentes sectores, entidades, organismos y asociaciones por la solidaridad mostrada con los valencianos que sufrieron las inundaciones ocasionadas por ese temporal.

"Para la afiliación de La Unió, como para toda la gente del campo valenciano, la solidaridad y la ayuda mutua no son un acto que busque recompensas, sino un deber natural y una expresión de responsabilidad colectiva hacia vecinos, amigos, familiares y compañeros de profesión", apunta en el texto.

La Unió Llauradora i Ramadera expresa su "más sincero agradecimiento por la intención de la Generalitat Valenciana de reconocer la aportación de maquinaria por parte de las personas agricultoras y ganaderas y apoyo durante las labores de limpieza y recuperación después de la dana del 29 de octubre de 2024" y de la que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación.

"Valoramos muchísimo la voluntad de poner de relieve la solidaridad del pueblo valenciano ante esa adversidad", señala pero consideran que este reconocimiento "no es necesario en este caso" porque la organización ya ha recibido en los once meses que han pasado desde la tragedia "el más valioso de los reconocimientos: la gratitud y el apoyo directo de las personas afectadas por la dana".

Para La Unió, "estas muestras de reconocimiento de la sociedad valenciana representan para nosotros la confirmación más clara del sentido de nuestro compromiso".

El secretario general de la organización agraria recalca que esta es "la misma convicción que nos ha acompañado en nuestra presencia a los actos conmemorativos del 9 d'Octubre durante los últimos años, defendiendo la autonomía, los derechos y el bienestar de las personas agricultoras y ganaderas valencianas".

Por todo esto, "y con el máximo respeto y reconocimiento hacia la Generalitat Valenciana, declinamos amablemente este reconocimiento". "Nuestra satisfacción se encuentra en la respuesta solidaria de la sociedad valenciana y en la posibilidad de continuar sirviendo con corazón y dedicación a nuestro pueblo", señala la organización.