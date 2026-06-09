La Unió denuncia que la "avalancha" de importaciones de calabaza de terceros países amenaza el inicio de la campaña

Calabazas - LA UNIÓ

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora ha denunciado que la "avalancha" de calabaza vieja procedente de terceros países, principalmente Sudáfrica, Senegal, Argentina y Perú, está "lastrando gravemente" el arranque de la campaña de la calabaza cacahuete temprana en la Comunitat Valenciana y amenaza con provocar un hundimiento de los precios en origen durante las próximas semanas.

Coincidiendo con el inicio de la recolección de las primeras calabazas valencianas, los mercados mayoristas y los canales comerciales se encuentran "saturados de producto importado almacenado desde hace meses y vendido a precios muy bajos, aunque estas cotizaciones suben bastante al llegar a los lineales de la gran distribución", ha expuesto la organización agraria en un comunicado.

Según La Unió, esta situación está frenando la comercialización de la producción local en un momento clave para los agricultores valencianos. Productores señalan que, en campañas anteriores, las primeras partidas de calabaza temprana se comercializaban en origen con gran facilidad y alcanzaban cotizaciones cercanas a 1 euro por kilogramo.

Sin embargo, en los primeros días de esta campaña ya se están registrando graves dificultades para dar salida al producto. Mientras que a los productores se les está pagando por parte de las empresas comercializadoras una media de 0,40-0,50 euros/kg, en los lineales de los supermercados e hipermercados se vende de media a más de 3 euros/kg y en el caso de la troceada a más de 4,5 euro/kg, e incluso muchas de esas calabazas son importadas. Entre una calabaza en campo y otra vendida en supermercados e hipermercados se va más de un 500%, ha explicado la asociación.

La Unió ha advierte que tanto comercios como industrias transformadoras y empresas dedicadas al pelado de calabaza están retrasando sus compras porque disponen de abundante producto importado a precios muy reducidos.

Esta situación reproduce el mismo problema que han sufrido en los últimos años otros cultivos valencianos, como la patata temprana de l'Horta de València, cuya comercialización se ha visto perjudicada por las importaciones coincidentes con la producción local. La organización agraria ha alertado además de que el riesgo de colapso comercial puede agravarse a partir de la segunda quincena de junio.

Entre los días 10 y 20 de este mes comenzará la recolección más intensa de la calabaza valenciana, coincidiendo con la entrada en producción de Murcia. Posteriormente llegará también la oferta procedente de Castilla-La Mancha, lo que podría provocar una acumulación de producto en los mercados y una fuerte presión a la baja sobre los precios. "Si ahora no supera los 0,50/kg luego irá progresivamente bajando mes a mes hasta septiembre", señalan productores de calabaza.

Ante esta situación, La Unió reclama a las administraciones una mayor vigilancia de las importaciones agrarias procedentes de terceros países y exige que se refuercen los controles para garantizar el cumplimiento de las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que deben afrontar los agricultores europeos.

La organización considera imprescindible avanzar hacia una política comercial más equilibrada que evite la competencia desleal y permita que las producciones valencianas puedan acceder al mercado en condiciones justas. De lo contrario, advierte, la rentabilidad de las explotaciones de calabaza seguirá deteriorándose y muchos productores podrían verse obligados a abandonar un cultivo que constituye una alternativa productiva importante en diversas comarcas.