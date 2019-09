la Unió detecta compras de caqui "a resultas" y lo denuncia a la AICA, que lo va a comprobar

Publicado 17/09/2019 15:50:35 CET

La Unió de Llauradors ha observado en este inicio de la campaña escasas operaciones de compras de caqui en el campo y la mayor parte mediante la fórmula conocida en el sector como "a resultas" o "a comercializar" por lo que ha denunciado los hechos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, quien ya ha transmitido que realizará las comprobaciones oportunas para detectar posibles incumplimientos.

La organización agraria destaca en el escrito remitido a la AICA que diversas empresas están generalizando, supuestamente, esta situación de ofertas de compra de caqui sin la mediación de un contrato y sin un precio pactado.

Ante ello, ha instado a la AICA a iniciar los controles e inspecciones requeridos para comprobar el cumplimiento de la existencia de contratos por escrito y, si es el caso, del cumplimiento de su contenido, en la compraventa de caqui durante esta campaña. La Unió considera que estas actuacions podrían estar vulnerando la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento

de la cadena alimentaria.

VUELTA A LA NORMALIDAD

La producción de caqui volverá a la normalidad -si la climatología no lo impide- tras la catastrófica campaña pasada.

la organización agraria prevé unos 400 millones de kilos, en esta campaña lo que supone un incremento "notable" sobre la anterior que tuvo una producción "anormalmente" baja, pero apenas un 3% superior a la de 2017 que fue de 385 millones de kilos.

El sector coincide en que la fruta es de muy buena calidad y tiene un calibre ideal para que no haya excesivos destríos que al final pudieran provocar que los ingresos, aunque con precios relativamente buenos, fueran ruinosos.

También se coincide en un aumento de la demanda tanto en el mercado estatal como europeo, e incluso en otros países en los que hasta ahora tradicionalmente no estaba muy presente como es el caso de China, India, Canadá o EEUU.

Cabe destacar que las campañas de promoción realizadas por la DO Kaki de la Ribera, con dinero aportado por los productores acogidos a la marca y del que se aprovecha todo el sector, siguen funcionando bien.

La Unió considera que con un aumento del consumo y unas producciones normales sería lógico pensar que el precio a percibir por el agricultor se situara en valores superiores como mínimo a los 40 céntimos por kilo. "Sin embargo, lejos de situarse en esa cifra, las cotizaciones publicadas por la Conselleria de Agricultura las sitúan en una horquilla de entre 24 y 34 céntimos por kg, un 25% inferiores a los precios fijados en la misma semana de la campaña anterior", ha indicado.

El responsable del sector del caqui, Eduard Esparza, considera que se dan todos los condicionantes para que haya una campaña bastante mejor que la pasada y no entiende como las compras se plantean como una

especie de o lo tomas o lo dejas que provoca el nerviosismo entre los agricultores.

El responsable del caqui recomienda no ponerse nervioso y no regalar la fruta. "Disponemos de tratamientos para retrasar la recolección que nos pueden dar un mayor margen de maniobra" ha señalado y ha incidido

en que "se denuncie cualquier intento de compra a resultas ya que es importante desenmascarar a aquellos comercios que no solo están haciendo presuntas ilegalidades, sino que también están desacreditando a todo el colectivo que en líneas generales hace las cosas bien y serias pero que se ven arrastrados por las prácticas deshonestas de unos cuantos".

"Únicamente perdiendo el miedo, siendo valientes y estando unidos podremos conseguir que la viabilidad del caqui sea

una realidad futura y no, como otros productos, un recuerdo del pasado", concluye Esparza.