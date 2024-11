La Unió pide deducciones fiscales para donaciones y exenciones fiscales para beneficiaros de ayudas privadas

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha propuesto al Gobierno de España que haya deducciones fiscales para las donaciones solidarias tras la Dana, equiparándolas a las realizadas a entidades de mecenazgo reconocidas por la Ley 49/2002 y, además, la exención fiscal para los beneficiarios de ayudas privadas, garantizando que estas no se incluyan en la base imponible del IRPF ni del Impuesto sobre Sociedades, "evitando así una carga fiscal injusta para los afectados".

Por otra parte, La Unió sigue solicitando al Gobierno de España un conjunto de nuevas medidas fiscales y administrativas o ampliaciones o modificaciones de las ya aprobadas con objeto de apoyar a los afectados por la Dana, que ha provocado daños devastadores en la Comunitat Valenciana.

"Las propuestas buscan dar respuesta a las necesidades de agricultores, ganaderos y otros sectores afectados, garantizando la recuperación económica y social de una manera ágil y eficaz", han indicado desde la organización en un comunicado.

La Unió ha insistido en la "necesidad" de ampliar el listado de localidades afectadas por la Dana y ha propuesto que se incluya, en la provincia de Valencia, La Pobla Llarga, Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, Manuel, Millares, Rafelguaraf, Senyera, Torís, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

Por su parte, en la provincia de Castellón, Alcalà de Xivert, Altura, Atzeneta, Benassal, Benicarló, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Pobla Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d'en Galceran, La Torre d'en Besora, Les Coves de Vinromà, Morella, Orpesa, Peníscola Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Torreblanca, Vall d'Alba, Vallibona, Vilar de Canes, Vilafranca, Villanueva de Viver, Vinaròs, Xert.

La inclusión de estos municipios "permitirá a los agricultores y ganaderos afectados acceder a las medidas y ayudas establecidas en el Real Decreto-ley necesarias para la reparación de infraestructuras y la recuperación de la actividad agraria", han insistido.

UMBRAL DE DAÑO

La organización también ha demandado que se reduzca el umbral de daño del 40% al 30% para acceder a ayudas y aumentar el límite de las ayudas de 25.000 a 42.000 euros, alineándose con la normativa europea en tramitación.

Entre los bienes más afectados por la Dana se encuentran más de 120.000 vehículos, incluyendo maquinaria agrícola esencial para la actividad productiva. "Muchos de estos vehículos han sido declarados en pérdida total, lo que implica la necesidad de establecer procedimientos claros y justos de compensación", han señalado.

Además de trasladarlo a la Presidencia del Gobierno, La Unió ha contactado con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que ha mostrado su apoyo a una de las medidas clave propuestas. La primera es la devolución automática de la prima de seguro no consumida. Este procedimiento garantizaría que los asegurados reciban el importe correspondiente a la prima no consumida en caso de pérdida total del vehículo.

La devolución debería ser automática, sin que el afectado deba presentar una solicitud adicional, y se ingresaría en la cuenta bancaria del asegurado. Sin embargo, algunas compañías aseguradoras plantean destinar este importe a futuras pólizas del mismo cliente.

La Unió ha insistido en que esta opción no es válida en todos los casos porque puede ocurrir, por ejemplo, que el asegurado no adquiera un nuevo vehículo o decida cambiar de compañía aseguradora. Por ello, la organización ha reiterado la "necesidad" de un sistema de devolución directa que garantice a los afectados su derecho a recibir el importe no consumido, "fomentando un trato equitativo y transparente".

Como parte de las acciones de apoyo, La Unió ha propuesto también reducir los impuestos para los vehículos y maquinaria agrícola que los afectados necesiten adquirir como reposición. Son el IVA reducido y eliminación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) para bienes nuevos, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de vehículos y maquinaria usados.