La Unió reclama a la Conselleria de Agricultura un protocolo completo de actuación frente a la peste porcina africana

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado a la Conselleria de Agricultura un protocolo de actuación "completo" y un calendario de implementación de medidas en la Comunitat Valenciana tras el brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres de Cataluña.

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, la Generalitat anunció el pasado lunes la activación de un plan de medidas preventivas y mantuvo una primera reunión con la Federación de Caza y representantes de Medio Ambiente y Agricultura, "antes de abordar la situación con el sector porcino valenciano y sus organizaciones profesionales".

Esta decisión ha generado, según La Unió, "una profunda inquietud entre los ganaderos y veterinarios, que esperaban ser informados y consultados de manera prioritaria en una cuestión estrictamente sanitaria y de máxima trascendencia económica".

La PPA está regulada por el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento y del Consejo, por el Reglamento delegado (UE) 2020/687 en materia de prevención y control de enfermedades y por el Real Decreto 361/2009, que establece el programa nacional de vigilancia. Todo el marco normativo "señala, de manera inequívoca, que la prevención, la bioseguridad en explotaciones y el control del transporte son los pilares básicos para evitar la introducción de una enfermedad devastadora que, como es sabido, no es transmisible a humanos, pero sí letal para el sector porcino", indica la organización.

En esta línea, añade que la Generalitat, según las informaciones que han trascendido, "se está planteando el refuerzo del control sobre jabalíes, especialmente en el entorno de la AP-7". La Unió comparte la necesidad de actuar sobre las poblaciones silvestres, pero recuerda que el riesgo de entrada de la peste porcina "no se limita a esta vía".

PUNTOS "CRÍTICOS"

"Las carreteras N-340, N-332 y otros ejes viarios donde circulan camiones de ganado, transportistas y viajeros son rutas de igual o mayor riesgo", advierte, y recalca que las salidas y zonas de influencia de aeropuertos y puertos comerciales "constituyen puntos críticos que también tienen que formar parte del dispositivo de vigilancia reforzada".

A su juicio, "limitar la estrategia a una sola infraestructura crea una falsa sensación de protección y no se ajusta a los criterios técnicos establecidos por la Unión Europea en materia de bioseguridad trazabilidad del movimiento de animales y productos".

En este contexto, La Unió considera "imprescindible establecer un marco completo, riguroso y transparente, adecuado al que exigen los reglamentos europeos y al elevado valor económico del sector porcino valenciano".

"Las medidas orientadas al control de fauna silvestre son necesarias, pero no pueden sustituir las actuaciones directas en explotaciones, el refuerzo del control de movimientos, la inspección del transporte, el seguimiento analítico y la coordinación efectiva con todos los agentes del sector", ha afirmado.

La Unió reclama que se haga público, "a la mayor brevedad", el protocolo completo que la Generalitat pretende aplicar para evitar la entrada de la PPA en la Comunitat Valenciana, incluyendo actuaciones en carreteras principales (AP-7, N-340, N-332 y otras), aeropuertos, puertos y puntos logísticos.

La organización pide así mismo que se proceda a la creación de un "fondo específico de emergencia" para atender los costes derivados de un eventual foco, con criterios "objetivos y previsibles" para las explotaciones afectadas.

Del mismo modo, insta a que la Generalitat solicite al Ministerio de Agricultura, la "inclusión exprés" de la PPA dentro de las coberturas de los seguros agrarios, "dada la gravedad y el impacto económico potencial de la enfermedad".

La Unió solicita también la "máxima coordinación con los veterinarios oficiales, las empresas integradoras y los servicios de control de transportes", de acuerdo con las obligaciones establecidas por el Reglamento delegado (UE) 2020/687 y la legislación española de sanidad animal. Las pérdidas que ocasiona la fauna silvestre es una de las reivindicaciones de la manifestación-tractorada convocada por La Unió el próximo 18 de diciembre en València.