La Unión de Escritores de Rumanía nombra "Miembro de honor" a la catedrática de la UA Catalina Iliescu

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Escritores de Rumanía ha nombrado "Miembro de honor" a la catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante Catalina Iliescu, también vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, "como signo del más alto aprecio por la traducción y promoción de la literatura rumana en el extranjero y por el apoyo a los valores culturales rumanos".

Angelo Mitchievici, vicepresidente de la Unión de Escritores de Rumania y catedrático de literatura en la Universitatea Ovidius Constanta, ha entrega de este reconocimiento a Iliescu en el transcurso de un acto en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Mitchievici es "una de las voces más prominentes de la crítica y teoría literarias del Rumanía".

Catalina Iliescu ha afirmado sentirse "muy honrada por esta distinción y conmovida por la magnitud del vínculo cultural y humano", según ha informado la institución académica en un comunicado.

"Pertenecer a la misma institución que Ana Balndiana o Mircea Cartarescu y que tantas personalidades que estudié en los manuales de literatura de mi adolescencia y otras tantas que traduje o que me habría gustado traducir es algo vertiginoso y sobrecogedor", ha manifestado.