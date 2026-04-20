La Universidad Europea de Valencia, sede oficial del Festival Open House Valencia

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campus Turia de la Universidad Europea de Valencia será la Sede Oficial de la próxima edición del festival de arquitectura Open House Valencia, según ha explicado el certamen en un comunicado.

El edificio universitario actual es el resultado de una rehabilitación integral del antiguo Asilo de San Juan Bautista, ubicado en la calle Guillem de Castro, llevada a cabo por el arquitecto Ramón Esteve, un proyecto que combina el respeto por el patrimonio histórico con una intervención contemporánea de gran calidad arquitectónica.

Situado en pleno centro histórico de Valencia, junto al antiguo cauce del río Turia, el Campus Turia fue inaugurado en 2024 y se ha consolidado como "uno de los campus universitarios más modernos e innovadores del panorama nacional, acogiendo actualmente a más de 3.500 estudiantes de las áreas de Ciencias Sociales y STEAM", ha destacado Open House.

Uno de los elementos más singulares del campus es la conservación de los mosaicos Nolla, de enorme valor histórico y artístico. El Campus Turia es el edificio que preserva el mayor número de mosaicos Nolla de la ciudad, solo por detrás del Ayuntamiento de València.

Estas piezas, procedentes de la Fábrica de Mosaicos Nolla de Meliana, introducidas en España desde Inglaterra en 1860, son consideradas referentes internacionales de la artesanía de excelencia de finales del siglo XIX por su calidad, riqueza cromática y diseño.

La rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián Pardo, ha destacado que "para la Universidad Europea de Valencia es un orgullo que el Campus Turia haya sido elegido Sede Oficial de Open House Valencia 2026".

"Esta designación refuerza nuestro compromiso con la ciudad y con una manera de entender la universidad como un espacio abierto y al servicio de la ciudadanía. Creemos en una universidad que dialoga con su entorno y que contribuye activamente al desarrollo de su vida cultural, social y económica. Sin duda, esta colaboración nos permite compartir esa visión con miles de personas", ha resaltado.

Para la directora de Open House Valencia, Sara Portela, "es una gran satisfacción contar este año con una Sede Oficial OHV que combina patrimonio y contemporaneidad en un enclave único, en el corazón de la ciudad, junto al antiguo cauce del río".

La puesta de largo de la nueva sede del festival será el 15 de mayo con la celebración del Open Meeting, un evento al que acuden más de 200 personalidades de instituciones públicas y privadas, empresas y profesionales de la arquitectura, el diseño, el urbanismo y la cultura, que servirá como punto de encuentro y de lanzamiento de las novedades que está preparando la organización de OHV26.

El festival se celebrará a finales de octubre con la apertura de decenas de edificios públicos y privados y la organización de rutas urbanas para dar a conocer el patrimonio arquitectónico de Valencia. Además, durante septiembre, octubre y noviembre, OHV prepara un extenso programa de Actividades Satélite que se irán celebrando en otros municipios valencianos.

Para suerte de los amantes de la arquitectura, nace la iniciativa Open Plan, que ofrecerá diferentes planes culturales durante el año, en paralelo al programa de visitas guiadas gratuitas que organiza el festival en octubre.

ACCIÓN CONJUNTA

Open House Valencia y la Universidad Europea de Valencia suman una primera iniciativa conjunta el próximo 21 de abril con la participación en el FESTIN 2026, el festival de arte y gastronomía. En la sede universitaria los cocineros Mar soler y Alberto Alonso, del restaurante 2 Estaciones, prepararan un menú inspirado en los mosaicos de Nolla. Expertos de ARAE Patrimonio y Restauración serán los encargados de realizar una visita guiada por la sede universitaria.

Ese mismo día, el festival de arquitectura abre el plazo para ser miembro de AMICS OHV, una comunidad abierta a todos los públicos con ventajas a la hora de inscribirse en las numerosas actividades del programa que cada año registra colas y tiempos de espera para las visitas a las viviendas y obras más reclamadas.

Dos días después, el 23 de abril, se abre también la inscripción de Arquitecturas, con una llamada a las empresas y profesionales que estén interesados en que sus despachos, viviendas o edificios puedan formar parte de la programación. Open House Valencia cuenta con el patrocinio de l'Ajuntament de València AUMSA, la Fundació Visit València, Cubicup y Only YOU Hotel Valencia