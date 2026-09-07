La Universitat Jaume I inicia el curso con más de 11.600 estudiantes de grado - UJI

CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I de Castelló ha iniciado hoy el curso académico 2026-2027 con la incorporación de 2.679 estudiantes de primer curso. En total, más de 11.600 estudiantes comienzan las clases en los 40 estudios de grado que ofrece la UJI.

El nuevo curso presenta novedades en la oferta académica, con la puesta en marcha de dos dobles grados: el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades. Además, este curso se estrenan nuevos planes de estudio en 13 grados.

Otra de las novedades académicas es el Programa Académico de Recorrido Sucesivo Internacional en Ingeniería Industrial (PARS-IA), que permite obtener simultáneamente las titulaciones del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el Máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Jaume I, así como el título de Ingeniería de la Universidad INSA de Francia.

En cuanto a instalaciones, entre las mejoras previstas para este curso destaca la creación de un nuevo espacio de musculación y fitness, ubicado en la zona de aire libre, que contará con 588 metros cuadrados distribuidos en dos salas comunicadas.

El rector de la UJI, Jesús Lancis, ha dado la bienvenida a las personas que llegan por primera vez a la Universidad y a quienes retoman la actividad universitaria para continuar compartiendo un proyecto que se construye de manera colectiva. "La UJI es conocimiento, formación, investigación y transferencia. Pero es, sobre todo, una comunidad: personas que aprenden, que enseñan, que investigan, que gestionan, que acompañan y que hacen posible cada día la vida universitaria", ha afirmado.

Además, Lancis ha añadido que la institución aborda el nuevo curso "con responsabilidad, espíritu de colaboración y la voluntad de continuar haciendo de la UJI una universidad abierta, próxima y comprometida con la sociedad".

JORNADAS DE ACOGIDA

El estudiantado de nuevo ingreso ha tenido la oportunidad de participar antes del inicio de curso en las Jornadas de acogida, una iniciativa de la UJI que busca facilitar la incorporación del nuevo alumnado y dar a conocer el funcionamiento de la institución antes del comienzo del curso académico.

Las dos primeras sesiones, que contaron con más de 1.800 asistentes, se celebraron el 3 y 4 de septiembre y estaban dirigidas al estudiantado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y las titulaciones de Psicología y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. La última sesión, dirigida al estudiantado de Medicina, se celebrará el próximo 25 de septiembre.

En estas jornadas, el estudiantado ha conocido el campus, las instalaciones de su centro y los servicios y programas con los que cuenta la Jaume I.

Entre estos programas, destaca el Programa de Acogida y Tutorización Universitaria (PATU), dirigido al estudiantado de primer curso de todos los grados, que ofrece la posibilidad de tener el acompañamiento de un estudiante de cursos superiores como tutor o tutora, con el apoyo del profesorado.

Además, la Universitat también cuenta con el programa 'Estudia e investiga en la UJI' que permite al estudiantado con un perfil académico destacado la posibilidad de ampliar su formación desde el primer curso mediante una experiencia vinculada a la investigación.

Así mismo, la UJI celebró el 2 de septiembre la acogida del estudiantado internacional para el curso 2026-2027. Alrededor de 400 estudiantes internacionales se incorporarán a los diferentes grados.

MATRÍCULA

El proceso de matrícula para los estudios de grado continúa abierto, ya que todavía quedan pendientes nuevas adjudicaciones de plazas, por lo que las cifras de matrícula son todavía provisionales. La sexta adjudicación tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, a partir de las 14 horas. Posteriormente, habrá una séptima adjudicación el 17 de septiembre y una octava y última adjudicación conjunta el 1 de octubre.

En el ámbito de los estudios de posgrado, los másteres que todavía disponen de vacantes mantienen abierta la matrícula hasta el 23 de octubre de 2026. En el caso de los estudios de doctorado, el estudiantado de nuevo ingreso puede realizar la preinscripción hasta el 15 de septiembre.