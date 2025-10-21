Urtasun anuncia un millón adicional a las ayudas para el sector cultural valenciano afectado por la dana

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado un millón de euros adicional al primer paquete de ayudas del Gobierno al sector cultural afectado por la dana, que ascendía a cuatro millones de euros. Una primera partida que, según el representante de la administración central, se enfocó a afrontar "el golpe de la dana" y a la reconstrucción, a la que se sumará esta nueva dotación económica que irá dirigida a la recuperación de la actividad cultural.

Así lo ha avanzando Urtasun este martes, en una visita, junto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a diversos espacios culturales valencianos afectados por la barrancada, entre ellos la Llibreria La Moixeranga, en Paiporta (Valencia).

Este millón de euros de nuevas ayudas irá destinado al proyecto 'Salvem les fotos' en la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Urtasun ha asegurado que es "fundamental" que la cultura esté en el "corazón" de la recuperación de la dana. También ha indicado que la cultura "no era un lujo en la recuperación", y ha apuntado que "no podía quedarse al margen". "Desde el primer minuto, el Ministerio de Cultura se movilizó para apoyar al sector cultural", ha aseverado.

En la misma línea, el ministro ha reiterado que el sector cultural valenciano, a través del Plan de Recuperación de la Cultura Valenciana que lanzó el Ministerio de Cultura, "va a contar, sigue contando y va a seguir contando" con el "apoyo" del Ministerio de Cultura.

Así, ha desgranado que su departamento lanzó ayudas de hasta cuatro millones de euros, destinados "desde librerías hasta salas de cine". Urtasun también ha agradecido a las federaciones y gestores culturales, quienes han permitido establecer "puntos de asesoramiento" para el sector cultural valenciano. "Por lo tanto, estas ayudas que desplegamos desde el inicio creo que han sido importantes, con un nivel de ejecución altísimo", ha manifestado.

Sobre el primer paquete de ayudas, ha explicado que estaba destinado al "golpe" de la dana y a la "reconstrucción", mientras que ha añadido que "ahora sacaremos un millón adicional más para la recuperación de la actividad".

Preguntado sobre a qué actividades se va a destinar el millón adicional anunciado este martes, Urtasun ha explicado que es para "seguir reforzando" estos puntos de cultura, y ha añadido también que se centra en la fase de recuperación de la actividad.

En cuanto a los puntos de asesoramiento, ha subrayado que estos han permitido que "mucha gente del mundo de la cultura pueda acceder no solo a nuestras ayudas, sino al conjunto de las ayudas que el Gobierno de España ha puesto en marcha". Así, ha insistido en que el Gobierno "sigue reforzando" estos puntos de cultura para "asesorar" en la recuperación de la actividad. "Es un paso más, pero no será el último", ha avanzado.

"EVIDENTEMENTE, ESTAMOS EN CONTACTO CON LA GENERALITAT"

Urtasun, al ser preguntado por la relación con la Generalitat y si hay algún encuentro previsto, ha explicado que, "evidentemente", está en contacto permanente con la institución autonómica. "El Ministerio de Cultura está a disposición para lo que la Generalitat necesite. Más allá, evidentemente, de las ayudas que nosotros destinemos, la Generalitat sabe que nos tiene a la disposición", ha apuntado.

Urtasun ha revelado que la Generalitat pidió "algunas cosas" al inicio de la dana, como la activación del Plan de Riesgos en Patrimonio, que el Ministerio "activó inmediatamente".

A la pregunta sobre la demanda del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien este lunes reiteró su petición al ministro de destinar 15 millones para un Bono Cultural destinado a sectores culturales afectados por dana, el ministro ha subrayado que, "además de las ayudas lanzadas por el Ministerio", existe un Bono Cultural de 400 euros "que también están utilizando los jóvenes valencianos". "Si la Generalitat quiere, también poner en marcha un bono igual que lo tenemos nosotros, pues seguro que será bienvenido", ha dicho.

Asimismo, el ministro ha explicado que este martes también se reunirá con el conjunto del sector cultural valenciano y ha avanzado que se organizará junto a la Universitat de València un gran encuentro de todo el sector cultural con el ministerio de Cultura para "analizar cómo ha ido la recuperación, cuáles son los retos y necesidades".

Durante su viaje a Valencia, el ministro de Cultura ha visitado el Museu Comarcal de l'Horta Sud 'Josep Ferrís March', en Torrent, donde ha podido conocer de primera mano 'Salvem les fotos', un proyecto de recuperación de fotografías y álbumes familiares, así como material audiovisual, que se vio afectado por las inundaciones.

También ha visitado la Biblioteca Pública Maria Moliner en Paiporta y, en este mismo municipio, la Llibreria La Moixeranga, una librería que se ha visto beneficiada de la línea de ayudas del Ministerio de Cultura a librerías independientes ubicadas en los municipios afectados por la dana.

Urtasun ha visitado el espacio Sedajazz Colectivo de Músicos, en Valencia- Alquería Coca, que recibió una de las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas para su reconstrucción. En el espacio Sedajazz, el ministro de Cultura ha mantenido un encuentro con representantes de las oficinas de reconstrucción, asociaciones profesionales y gestores culturales de municipios afectados, con quienes ha podido hacer balance de la situación a un año de las inundaciones.