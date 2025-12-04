Urtasun celebra el "desbloqueo" en la reforma de la Biblioteca Azorín de Alicante

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado el "desbloqueo" en la reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín, enmarcada un proyecto "preparado" por el Ministerio "desde 2017" y que ha estado "parado" por "trámites administrativos del propio Ayuntamiento de Alicante".

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Urtasun se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, se ha conseguido "desbloquear" esta cuestión después de que recientemente respondiera en el Congreso a una cuestión formulada por el diputado alicantino de Sumar Txema Guijarro sobre los "planes" del Ministerio de Cultura con este espacio cultural.

Además, el ministro se ha referido a que el consistorio ha solicitado un informe arqueológico al Ministerio y que este se licitará "de forma inmediata" para ir "lo más rápido posible" en esta actuación que la ciudadanía alicantina lleva "mucho tiempo" esperando.

"La verdad es que a mí me hubiera gustado que esta petición hubiera llegado hace muchos años, pero bueno, yo quiero ser positivo", ha agregado, para finalmente señalar: "Avanzamos y eso es una buena noticia".