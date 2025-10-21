Urtasun destaca que los ministros de Sumar "dialogan" con Vivienda sobre "la mejor manera de afrontar" la cuestión

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado este martes que los representantes de Sumar en el Ejecutivo están "dialogando para ver la mejor manera posible" con la que pueden afrontar el problema de los precios de la vivienda.

Así lo ha manifestado Urtasun, al ser preguntado sobre las declaraciones de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que ha sugerido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas, porque tanto a su grupo como a la ciudadanía se les está "acabando la paciencia" con esta ministra.

En concreto, Urtasun ha explicado que su partido piensa que el "problema de la vivienda" debe ser resuelto de manera "ágil e insistente" por parte de las administraciones.

"Estamos dialogando con el Ministerio de Vivienda, hay un plan de vivienda presentado por la ministra, hay una propuesta de real decreto ley presentada también por parte de los ministros de Sumar y lo que vamos a tener es un diálogo para ver de la mejor manera en la que podemos afrontar esta cuestión", ha zanjado.