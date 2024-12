La UV lidera un proyecto para mejorar la ocupabilidad de personas neurodivergentes de universidades de África y Asia

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estructura de Recerca Interdisciplinar (ERI) de Lectura de la Universitat de València (UV) lidera un proyecto internacional que tiene por objeto promover la transformación digital de varias universidades de África y de Asia para mejorar las competencias, la empleabilidad y la autonomía de personas neurodivergentes (término que incluye las condiciones de autismo, dislexia, dispraxia, discalculia y TDAH).

Se trata del proyecto AAN-DI (Digital Transformation for Neurodiversity Inclusion in Africa and Asia), financiado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea, dentro de la acción 2 'CBHE-Capacity Building in Higher Education', según ha indicado la institución académica valenciana en un comunicado.

El proyecto va a trabajar en ampliar el conocimiento del personal docente y del estudiantado universitario de Kenia y de la India en tres áreas principales: bienestar digital e inclusión, también competencias digitales transversales para la neurodiversidad y en tercer lugar, transformación digital sostenible para la neurodiversidad.

Con este fin se elaborarán materiales y acciones formativas como webinars, talleres en formato presencial e híbrido y cursos en línea. Las actividades del proyecto AAN-DI comenzaron este lunes.

La ERI Lectura de la Universitat de València participa como partner principal y gestionará un presupuesto de 131.699 euros, de un total de 799.925 euros asignados al proyecto. El equipo de la UV está integrado por personal docente e investigador con diferentes perfiles y de diversos departamentos.

El investigador principal es Lalo Salmerón, catedrático de Psicología de la Educación e investigador de la ERI Lectura, y también forman parte Inmaculada Fajardo, Marian Serrano-Mendizábal, Lidia Altamura, Mario Romero y Nadina Gómez (ERI-Lectura y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación), Maja Wrzesien (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos), y Carlos Segura (Departamento de Didáctica de la Matemática).

El proyecto incluye acciones de movilidad y prácticas supervisadas entre el alumnado y el personal de las instituciones universitarias participantes con el objetivo de mejorar su empleabilidad y fomentar programas colaborativos en neurodiversidad.

Para garantizar la inclusión de personas neurodivergentes, se desarrollará un material de acceso abierto denominado NeuroWiz Hub. Se trata de un ecosistema digital accesible que servirá de apoyo para el desarrollo profesional, bienestar y salud mental, autonomía e inclusión digital de las personas neurodivergentes.

El proyecto incluye esfuerzos de capacitación en cuatro instituciones de educación superior en Kenia e India, con la colaboración de socios internacionales. Los socios clave del proyecto son la Universidad de Jyväskylä (JYU) de Finlandia; la Great Lakes University of Kisumu (GLUK) y Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST) de Kenia; y el Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IITB) y la Universidad de Cachemira (KU) de la India, además de la Universitat de València.