La UV presenta el ciclo de Otoño y apuesta por la música valenciana y la colaboración institucional

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VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) presenta el ciclo de Conciertos de Otoño del Aula de Música UV, que incluye un total de 13 actuaciones entre el 2 de octubre y el 22 de diciembre. La Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau, la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, el Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic UV y la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna acogerán las diferentes propuestas del ciclo.

Los conciertos son gratuitos con invitación previa --que se podrá reservar a partir de 72 horas antes en entrades.fundacio.es/o/20--, excepto los que se celebren en el Auditori Joan Plaça y en la Sala Charles Darwin, que serán de entrada libre hasta completar el aforo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Como novedad más destacable de este año figura la colaboración con València Music City, una alianza estratégica que sitúa la música universitaria como un elemento clave en la proyección cultural de València y refuerza el compromiso compartido entre la Universitat de València y València Music City para consolidar la ciudad como un referente internacional vinculado a la creación, la formación y la música en vivo.

En este marco de fomento de la música en la Universitat, la profesionalización del sector musical y la educación, el ciclo pone especialmente el foco en los músicos jóvenes vinculados a la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV), con la participación de diferentes agrupaciones de cámara integradas por estos intérpretes, así como del Orfeó Universitari de València.

El miércoles 7 de octubre, la Capella de la Sapiència acogerá la actuación de los ganadores de la sexta edición del Concurs Activa Música UV, los pianistas Carlos Ribes Garcia y Catiana-Mele, que interpretarán obras propias y de otros autores como Maurice Ravelric o Frédéric Chopin.

PRESENCIA DE LA MÚSICA VALENCIANA

Como es habitual en la programación, la música valenciana tendrá una presencia destacada. Coincidiendo con la celebración del III Any Jubilar del Sant Calze a València, el Orfeó Universitari de València, bajo la dirección de Francesc Valldecabres, abrirá el ciclo el viernes 2 de octubre en la Capella de la Sapiència de La Nau con Calix, heri et hodie: músiques per al Sant Calze de València.

La propuesta, estrenada el pasado mes de junio en el marco del festival Serenates, incluye obras de Antoni Montesinos, Juan Gómez Alemany y Llum Martín, entre otros compositores, y ofrece un recorrido musical vinculado a la tradición y la historia del Sant Calze de València. La presencia de la música valenciana continuará a lo largo del ciclo con otras propuestas como Compositores valencianes, que tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre en la Capella de la Sapiència, en colaboración con la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València.

La soprano María Velasco y el pianista Álvar Rubio interpretarán obras de Matilde Salvador, Raquel Mínguez y Ángeles López-Artiga, entre otras compositoras.

También dentro de esta mirada hacia el patrimonio musical valenciano, el martes 17 de noviembre la pianista Marisa Blanes ofrecerá en la Sala de la Muralla el programa Óscar Esplà i el somni musical d'una generació, con obras de Óscar Esplà, Julian Bautista y Ernesto Halffter.

DE LA MÚSICA ANTIGUA A LA EXPERIMENTACIÓN SONORA

La diversidad de repertorios será otro de los rasgos distintivos del ciclo, que ofrecerá propuestas que recorren diferentes periodos de la historia de la música, con un papel destacado para la música antigua.

En este apartado, destacan los conciertos de los grupos especializados en música antigua y barroca Lluís Vich Vocalis, que interpretará obras de Jacobus Gallus, Clément Janequin o Thomas Arne, el miércoles 21 de octubre en la Capella de la Sapiència, y de Victoria Musicae, con el programa Prophetiae Sibyllarum, con obras de Orlando di Lasso, el miércoles 9 de diciembre, también en la Capella.

En este mismo apartado, el miércoles 18 de noviembre, en La Nau, Veus de Cambra del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección musical de Josep Vicent Balaguer, presentará D'anada i tornada: músiques en trànsit a la València del Renaixement, con obras de Bartolomé Cárceres, Costanzo Festa y Giovanni Pierluigi da Palestrina, entre otros.

Entre las propuestas más singulares del ciclo destaca el concierto del martes 27 de octubre en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset. Alfons Rochera Morales, al violonchelo barroco, clásico y eléctrico, y Darío González Ivars, a la tiorba y la guitarra barroca, clásica y eléctrica, proponen con Sérénade un recorrido por la evolución técnica y sonora de estos instrumentos, desde el barroco hasta la actualidad, con obras de Marin Marais, Manuel de Falla o George Gershwin.

PROGRAMACIÓN DIVERSA HASTA EL CONCIERTO DE NAVIDAD

El ciclo continuará en noviembre con propuestas que amplían la diversidad de formatos y repertorios, como el concierto Entre l'Europa oriental i occidental, a cargo del clarinetista Juan Antonio Fenollar Sala, el fagotista Héctor Soler Lluch y la pianista Aida Velert Hernández, que actuarán el miércoles 11 de noviembre en la Capella de la Sapiència.

El ciclo concluirá el martes 22 de diciembre, a las 13 horas, en la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot, con el tradicional Concert de Nadal de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV), dirigida por Hilari Garcia Gázquez, en colaboración con Cultura al Campus.

Con esta nueva edición, el Aula de Música de la Universitat de València consolida una programación que combina la promoción del talento joven y la formación musical con la difusión del patrimonio y la creación musical, al tiempo que amplía su red de colaboraciones con instituciones y agentes del sector.