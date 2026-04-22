La UV presenta en La Nau la mayor retrospectiva sobre el universo del cómic de Miguel Calatayud

La exposición ‘Línea, luz, color. Los cómics de Miguel Calatayud’ - UV

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) inaugura el próximo jueves, 23 de abril, a las 19.30 horas, en el Claustro del Centre Cultural La Nau, la exposición 'Línea, luz, color. Los cómics de Miguel Calatayud', la mayor retrospectiva realizada en España hasta la fecha de las obras de cómic del ilustrador e historietista alicantino Miguel Calatayud (Aspe, 1942), uno de los autores fundamentales del cómic contemporáneo.

El acto inaugural contará con la presencia del vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social, Albert Moncusí; los comisarios de la exposición, Álvaro M. Pons y Noelia Ibarra, codirectores del Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València; y el propio artista. La muestra, producida por el Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social y el Aula del Cómic de la Universitat de València, podrá visitarse en la Sala Academia de La Nau hasta el 11 de octubre, tal como ha indicado el centro universitario en un comunicado.

Albert Moncusí ha subrayado que la Universitat de València concibe la cultura como "un eje de conexión con el resto de la sociedad". En este sentido, ha explicado que exposiciones como esta, centradas en poner en valor la obra de un artista contemporáneo, y especialmente del ámbito de la Ilustración, en sentido amplio, forma parte de una línea de programación consolidada.

La institución ha impulsado en La Nau exposiciones dedicadas a figuras como Paco Roca y Ortifus, así como a publicaciones emblemáticas como 'La Traca' y 'Hermano Lobo', referentes de la sátira gráfica en España. En este contexto, ha destacado la figura de Miguel Calatayud, a quien considera clave por "visibilizar su contribución al mundo del cómic", un ámbito en el que "abrió camino tanto a nivel estatal como internacional", ha zanjado.

El ilustrador e historietista Miguel Calatayud ha expresado su agradecimiento a la Universitat de València por haber impulsado una exposición singular que, por primera vez en España, de ahí lo novedoso del proyecto, reúne su obra dedicada al cómic. Ha destacado que esta faceta --menos extensa que su trabajo como ilustrador, pero de gran relevancia dentro de su trayectoria-- se presenta aquí como eje central de la muestra, lo que permite descubrir su dimensión como creador en este ámbito, algo que le hace especial ilusión.

Por su parte, Álvaro Pons y Noelia Ibarra han manifestado que la exposición sitúa la obra de Calatayud en el contexto de la modernidad artística europea y ponen en valor su dimensión: siendo el único artista en cualquier disciplina galardonado con tres premios nacionales, sus primeros trabajos, publicados en la revista Trinca a comienzos de los años 70, incorporaron de manera pionera el lenguaje del pop-art y rompieron con las convenciones del cómic español, lo que abrió nuevas posibilidades narrativas a través de la línea y el color.

Con su obra, Calatayud se adelantó de forma pionera a su tiempo y sentó las bases del concepto de línea clara mucho antes de que el manifiesto de este movimiento viera la luz.

La muestra propone un recorrido por las principales etapas creativas del autor, desde títulos fundamentales como Peter Petrake o Los doce trabajos de Hércules, que influyeron decisivamente en toda una generación de historietistas, hasta obras posteriores como 'La pista atlántica' o 'El Proyecto Cíclope', donde la línea clara adquiere protagonismo desde una mirada profundamente vinculada a la luz del Mediterráneo. En trabajos como 'Conquistadores en Yucatán. La desaparición de Gonzalo Guerrero', se confirma la investigación continua sobra la capacidad narrativa del color, demostrando que puede ser parte del relato hasta ser un protagonista más en igualdad de condiciones que cualquier otro.

La exposición se articula en cuatro ámbitos --las influencias, la línea, la tradición valenciana y el color-- que permiten comprender el proceso creativo de Calatayud y la función de cada elemento en su lenguaje visual.

Desde referencias que van de la novela negra al cine musical de Busby Berkeley o el pop de Heinz Edelmann, hasta su diálogo con la tradición artística valenciana -visible en elementos como las aucas o los socarrats en El pie frito, que en 1998 fue distinguida como la mejor obra en el 16º Salón del Cómic de Barcelona. La exposición reúne, junto a originales de la obra del autor, referentes visuales que han servido de inspiración.

Considerado como un pionero y renovador del lenguaje del cómic, Miguel Calatayud ha ejercido una influencia decisiva en el desarrollo del cómic europeo moderno. Aunque su producción historietística no es extensa, su impacto ha sido profundo y duradero, fruto de una investigación constante que integra referencias de la historia del arte --de la antigüedad clásica al pop-art o las culturas prehispánicas-- con un conocimiento sólido de la cultura popular y siendo un precursor de la Nueva Escuela, la generación de historietas valencianos surgido en la década de los 80 del pasado siglo.

En el ámbito de la ilustración, su trayectoria ha sido ampliamente reconocida con algunos de los premios más prestigiosos, como el Premio Lazarillo (1974) y el Premio Nacional de Ilustración, que ha recibido hasta en tres ocasiones (1989, 1992 y 2009), convirtiéndose así en el único creador en cualquier disciplina distinguido con este galardón en tres ocasiones. En el año 2000 fue, además, candidato español al Premio Hans Christian Andersen, considerado el máximo reconocimiento internacional en literatura infantil y juvenil.

La exposición se completa con un amplio programa de mediación 'Lecturas (acompañadas) sobre Miguel Calatayud', que contará con la participación de Manu Garrido, Boke Bazán y Cristina Chumillas.

LA NAU, SEDE DE LAS JORNADAS DE LA ILUSTRACIÓN DE VALENCIA

Además, este finde de semana, desde el viernes 24 y hasta el domingo 26, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València será nuevamente sede las Jornadas de Ilustración de València (JIV), que cumplen su novena edición, consolidándose como una cita clave dentro del panorama cultural valenciano. Este año, bajo el lema 'Intersecciones: ilustración y tipografía', las jornadas ponen el foco en el diálogo entre letra e imagen desde una mirada contemporánea, abierta a profesionales, estudiantes y público general.

Uno de los ejes principales será el Mercado de Ilustración, que reunirá a cerca de 200 artistas en el claustro y deambulatorio de La Nau. Un espacio vivo para descubrir proyectos de autoedición, obra gráfica y nuevas propuestas, tanto de talento emergente como de trayectorias consolidadas. La programación se completa con talleres gratuitos para todos los públicos, centrados en disciplinas como el lettering, el collage, la caligrafía o la exploración con la creación digital, con la participación de Nico Barrios, La Merluza Creativa o Martín López Lam.