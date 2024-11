La UV y la UPV impartirán un modelo híbrido de docencia presencial y online a partir del 9 de diciembre

Valoran la propuesta de Educación de que los alumnos afectados que vayan a la EBAU en julio sean evaluados como los de junio

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) continuarán con la "máxima docencia online" hasta el próximo 9 de diciembre, como se decretó a raíz de la dana, y a partir de ahí recuperarán "progresivamente" la presencialidad dentro de un modelo híbrido.

Así lo han explicado los rectores Mavi Mestre (UV) y José E. Capilla (UPV) tras una reunión con la alcaldesa de València, Mª José Catalá, que se ha celebrado después de otro encuentro entre representantes de las universidades y de Transportes de la Generalitat para abordar la situación de la movilidad y su afección a los estudiantes.

"A partir del 9 de diciembre, progresivamente, lentamente, hemos de ir recuperando la presencialidad que podamos, porque hay prácticas en determinadas situaciones que deben ser presenciales. Porque no solo es volver a la presencialidad, es que los estudiantes puedan llegar a las universidades", ha manifestado Mestre.

La rectora ha asegurado que tienen "muchas ganas" de recuperar la presencialidad, pero "por solidaridad" se debe realizar "progresivamente seleccionando las actividades que son absolutamente necesarias". Por tanto, ha apostado por ir hacia un modelo híbrido, además de garantizar que informarán "semana a semana" de cómo está la situación.

"Ya han pasado tres semanas, las universidades hemos estado muy preocupadas por ayudar a la docencia y ya lo estamos, porque hay estudiantes con diferentes niveles de afectación, pero que buscan dejar la carrera porque no están psicológicamente preparados para volver. Y yo les digo: no toméis esa decisión ahora porque vamos a ayudaros; no perdáis tampoco la carrera, eso es vuestro futuro y ahí estamos trabajando", ha expuesto.

En la misma línea, el rector de la UPV ha abogado por dar "las máximas medidas de flexibilidad" tanto a los estudiantes como a los profesores. "Vamos a tener que ir caso a caso con muchísima sensibilidad a los problemas", ha constatado Capilla.

PRUEBA ACCESO UNIVERSIDAD

Por otro lado, los rectores han valorado positivamente la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades de que los alumnos afectados por la DANA que se examinen de la prueba de acceso a la universidad en la segunda convocatoria de julio les cuente como si hubieran realizado el examen en la primera de junio.

Capilla ha afirmado que tiene "clarísimo" que hay que establecer esta medida, dentro de las medidas de flexibilidad adoptadas por las dos instituciones para facilitar la docencia a los afectados.

También Mestre ha abogado por una medida de este tipo, ya que ha defendido que "hay que tomar todas las decisiones en base a tres conceptos: la empatía, el apoyo y la flexibilidad".

"Lo que haga falta, y yo a los estudiantes se lo digo: os vamos a ayudar, porque hay que aceptar la realidad tal como es y ya está, afrontarla con el máximo de apoyo y que sientan realmente que ese apoyo lo tienen, porque lo importante es que ellos salgan adelante", ha enfatizado.