Valderrama y Camarero coinciden: el Cecopi es órgano no colegiado pero el comité de dirección toma decisiones colegiadas

La portavoz del Consell matiza y "da la razón" al conseller: "No sé si no se me entendió o no me expliqué bien"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido este miércoles en que el Cecopi es un "órgano no colegiado" aunque ha aclarado que el comité de dirección "sí toma decisiones colegiadas".

Valderrama se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar los municipios de Picanya, Sedaví y Albal, afectados por la dana, al ser preguntado por las manifestaciones efectuadas por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, quien ayer aseguró que el Cecopi era un órgano colegiado y que fue el que envió el mensaje de alerta masiva de la dana a los teléfonos a las 20.12 horas el pasado 29 de octubre.

Al respecto, el conseller ha aclarado que la guía de organización operativa estatal de respuesta frente a las emergencias en materia de Protección Civil determina lo que es el comité de dirección del Cecopi.

El Cecopi, ha manifestado, es un órgano "no colegiado" porque "no es permanente, es temporal y se establece en un momento de situación 2 de emergencia". Sin embargo, el comité de dirección del organismo "sí toma una decisión coordinada y colegiada".

Preguntado, entonces, por el motivo por el que Camarero dijo ayer que el Cecopi era un órgano colegiado, ha respondido: "Porque se refería a lo que estoy comentando, al comité de dirección, que es colegiada la decisión", ha señalado.

A este respecto, Camarero, preguntada hoy por este asunto en Castellón, ha afirmado que "tiene razón" el conseller. "Yo dije que asumía las decisiones de forma colegiada, no sé si no se me entendió o no me expliqué bien. Es verdad que es un órgano de coordinación donde las decisiones se adoptan de forma colegiada porque no hubo nadie dentro de ese órgano que dijese lo contrario a lo que se produjo, por tanto las decisiones se toman por parte de todas las personas que forman parte del Cecopi", ha afirmado.

ACTAS Y GRABACIONES

El conseller, interpelado por si se tienen que presentar actas en el Cecopi o grabar las sesiones, ha señalado que "no" porque "no es un órgano colegiado". "Una cosa --ha insistido-- es el comité de dirección, que sí que las decisiones son colegiadas y coordinadas; y otra cosa es el Cecopi, que es un órgano no colegiado y en ningún momento ha habido ninguna grabación ni ha habido tampoco ninguna acta. No existe".

"Cuando estamos escuchando por parte de otras personas, en este caso por parte del Gobierno, que se borraron las grabaciones del Cecopi, en ningún momento ha habido grabaciones del Cecopi", ha repetido.

En este sentido, preguntado por si la dirección del Cecopi corresponde a una única persona, que es la Generalitat, el conseller ha informado que en el comité de dirección existe una representación tanto de la administración autonómica, en este caso sería yo como conseller de emergencias e interior, y otra por parte de la delegación del Gobierno o el subdelegado del Gobierno. Esto significa que la decisión es colegiada y coordinada entre más personas".

VISITAS A MUNICIPIOS

El conseller ha empezado este miércoles una visita a los municipios que siguen en situación 2 de emergencia tras la dana --hay 28-- y ha comentado que el pasado 17 de enero acordaron que cada 15 días harían una nueva evaluación y recopilación de datos de los mismos.

Valderrama ha comentado que se ha remitido a cada ayuntamiento la recogida de indicadores, los 28 indicadores que se establecieron en el plan, para ver cuáles son las necesidades y qué tareas todavía quedan por hacer en los municipios.

Desde el 20 de diciembre que se puso en marcha el Plan de Transición de Fases de la Emergencia, ya han finalizado 828 misiones encomendadas por los alcaldes de los municipios afectados, ha resaltado Valderrama.

El conseller ha agradecido el trabajo "encomiable" que hacen los alcaldes y los municipios porque "la lealtad institucional del trabajo del día a día es lo que nos va a llevar más rápidamente a la normalización de los municipios", ha resaltado.