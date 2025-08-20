Valderrama sobre el envío de medios a incendios a otras CCAA: "No es solamente cuestión de solidaridad, es un deber"

Dos de los efectivos de Castellón retrasan su marcha a León ante los 20 incendios registrados en la provincia el lunes

CASTELLÓ/ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado este miércoles que el envío de medios de la Comunitat Valenciana a otras autonomías que están sufriendo graves incendios foretsales "no es solamente una cuestión de solidaridad sino que es un deber".

La Generalitat Valenciana ha enviado a León un dispositivo de 134 efectivos, 13 autobombas y cinco nodrizas, coordinados por el gobierno autonómico pero que incluye a personal de las tres diputaciones provinciales, de los ayuntamientos de las tres capitales y de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Además, hay desplazado un avión anfibio trabajando en Galicia y otro en Extremadura.

El conseller ha subrayado que este envío se ha realizado "siempre preservando y teniendo los recursos apropiados para actuar con la máxima celeridad" en la Comunitat Valenciana y, en este caso, en la provincia de Castellón, donde un incendio afecta desde este martes al término municipal de Artana.

En esta línea, ha apuntado que dos efectivos de bomberos de Castellón se incorporaron finalmente este martes y no el lunes como estaba previsto al dispositivo de León "porque tuvimos que actuar con la máxima eficacia" dado que ese día la provincia castellonense registró "más de 20 incendios" --en un contexto de tormentas-- "con lo cual tenemos que combinar un redimensionamiento de efectivos con la máxima celeridad y con la máxima eficacia y eficiencia en los incendios forestales".

En atención a los medios en Artana (Castellón), donde el conseller ha mantenido una reunión de coordinación de los trabajos de extinción del incendio declarado en este municipio, Valderrama ha explicado que este mismo miércoles han celebrado una videoconferencia para evaluar cómo está la situación de esos medios que están trabajando ya en León.

"SOLIDARIDAD"

El conseller ha subrayado que lo importante del dispositivo es que es autónomo para que no suponga una "sobrecarga" a la Junta de Castilla y León y pueda ponerse a su disposición. Para ello incluye también unidad de drones, de comunicación, de logística, mecánica y sanitaria. Valderrama ha agradecido la "solidaridad" que se está manifestan en el destino "con estos profesionales que están trabajando allí en León y transmitiendo la solidaridad de todos los valencianos y valencianas".

"Actuar en las comunidades autónomas no es solamente una cuestión de solidaridad, sino que es un deber", ha reiterado y ha puesto en valor el trabajo que se está haciendo con los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

A su juicio, "se está haciendo la mayor apuesta de toda la historia y la mayor inversión económica en los bomberos forestales de la Generalitat, con un presupuesto anual en 2025 de más de 74 millones de euros, lo que nos va a permitir que, cuando se instaure ya definitivamente el tercer turno, disponer de unos efectivos que trabajen las 24 horas del día los 365 días del año".

En esta línea, ha manifestado que "no solamente hemos mejorado la profesionalización y la estabilización" y ha subrayado que recientemente se ha publicado la estabilización de 281 personas del servicio de bomberos forestales, además de que ha destacado la inversión en disponibilidad de recursos.

"Hemos hecho una inversión de aproximadamente nueve millones de euros para nuevas pick-ups, en concreto 36, que se van a poner a disposición de los bomberos forestales y 17 autobombas. Y ayer mismo empezaron las obras en el municipio de Olocau de un parque de emergencias porque queremos dotarles a los bomberos de las mejores infraestructuras y los mejores recursos, igual que ellos nos dan su mejor esfuerzo y su mejor profesionalidad", ha expuesto.

RELEVO DE EFECTIVOS

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha indicado en un comunicado que un segundo contingente de bomberos y vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del consistorio ha partido este miércoles hacia Castilla y León "para relevar al que se trasladó allí el lunes" y "trabaja en estos momentos en la extinción del incendio de Yeres".

Este segundo convoy, que ha salido a las 10.00 horas de este miércoles, está integrado por diez efectivos. En concreto, un sargento, un cabo y ocho bomberos. Está previsto que permanezca en la zona hasta el viernes por la noche, cuando será relevado por un nuevo contingente "si es necesario". En la zona se mantienen los cuatro vehículos trasladados el pasado lunes.

Los bomberos alicantinos desempeñan en estos momentos labores de extinción del fuego y vigilancia del perímetro en el incendio de Yeres, que comenzó el pasado 9 de agosto y en el que ya han ardido más de 25.000 hectáreas. El fuego ha afectado también al paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y este miércoles ha bajado del nivel dos al uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

El contingente alicantino se integra dentro del convoy de emergencia coordinado por la Generalitat Valenciana, en el que también participan bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón y los municipales de las capitales de provincia, así como personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre).