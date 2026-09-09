València abre su primer espacio artístico municipal en 20 años: el Museu de la Mar será realidad el día 15 de septiembre

Museo de la Mar - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

València inaugurará el 15 de septiembre su Museu de la Mar, un espacio artístico y cultural situado en la Casa dels Bous del Cabanyal-Canyamelar y que se convertirá en el primer museo de titularidad municipal que abre sus puertas en la ciudad en los últimos veinte años tras la apertura del Centre Arqueològic L'Almoina hace casi dos décadas.

El nuevo Museu de la Mar llega para ampliar la apuesta cultural del Ayuntamiento de València, que se completará próximamente con proyectos como el Espai Valdés, el museo dedicado a la obra del artista valenciano Manolo Valdés, o el Centro de Interpretación del Santo Cáliz, un futuro museo que ahondará en la historia de una de las reliquias "más estudiadas y preciadas del cristianismo", según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El Museu de la Mar de València ya es una realidad. El espacio abre sus puertas como homenaje a uno de los oficios más característicos de la ciudad, la 'pesca del bou', pero también como un espacio cultural de referencia y de encuentro para los vecinos del Cabanyal-Canyamelar", ha detallado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Según Moreno, de esta forma València "sigue ampliando su oferta artística, llevando la cultura a todos los distritos y apostando por nuevos espacios de obligada visita que ayudan a conocer la historia y las tradiciones de la ciudad".

Con motivo de su inauguración, el Museu de la Mar contará con una amplia programación cultural entre el 16 y el 20 de septiembre que incluirá conciertos, conferencias y visitas guiadas. Así, a partir del 15 de septiembre por la tarde, el acceso al espacio será libre y convivirán las actividades programadas con la presencia del público que se acerque a disfrutar del espacio.

Las actividades arrancarán el miércoles 16 de septiembre con visitas guiadas a las 12:30 y a las 18:30 horas. Ese día también tendrá lugar la tertulia 'Construyendo el Museu de la Mar' (18:30 horas) y el concierto del Dúo Albert Sanz y Rafinha Barros (20 horas). Ya el 17 de septiembre, también a las 12:30 y 18:30 habrá visitas guiadas, la tertulia 'Los museos del mar en la Comunitat Valenciana: presente y futuro' (18:30 horas) y el concierto del Dúo Albert Sanz y Dario di Lecce (20 horas).

De igual forma, el viernes 18 de septiembre, el público visitante podrá disfrutar de visitas guiadas a las 12:30 y 18:30 horas, de la conferencia 'El Museu de la Mar y el barrio: vivir y contar el Marítim' (18:30 horas) y el concierto de Sara Dowling (20 horas).

El sábado 19 habrá visitas guiadas a las 12, 13, 17 y 18 horas. Además, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, se realizará una demostración en vivo del trabajo de redero. A las 14 horas se podrá degustar una paella ofrecida por la Denominación de Origen Arroz de València mientras que a las 19:30 horas tendrá lugar el concierto del grupo Badlands.

El domingo 20 también habrá visitas guiadas a las 12 y a las 13 horas así como, de nuevo, una demostración en vivo del trabajo de redero (de 10 a 13 horas) y, para finalizar, el concierto de la Sociedad Musical Unión de Pescadores (a las 13 horas).

ORIGEN DE LA 'PESCA DEL BOU'

El espacio expositivo, que nace tras la rehabilitación y adecuación de la Casa dels Bous, abarca el origen de la 'pesca del bou', los oficios y las embarcaciones más representativas, el teñido de las redes, la evolución del puerto de València y la vinculación dels Poblats Marítims con la actividad pesquera. Tras la apertura del Museu de la Mar, el Cabanyal-Canyamelar "tiene al fin un espacio largamente esperado y fundamental para la interpretación de la historia y de la identidad cultural del barrio", señala el consistorio.

Entre las piezas que se exponen destaca un "llaüt", embarcación tradicional mediterránea, a la que acompañan los aparejos de pesca y los objetos relacionados con la misma. La escena la completan sendas reproducciones a escala real de dos bueyes, del pintor Joaquín Sorolla y del escritor Vicente Blasco Ibáñez, como figuras protagonistas. Sorolla, por sus importantes y cotizadas obras relacionadas con la playa, la pesca e incluso con la misma Casa dels Bous. Blasco Ibáñez, por su reconocida novela 'Flor de mayo', donde describe "magistralmente" a los pescadores y a su oficio.

LA CASA DELS BOUS

La Casa dels Bous fue construida entre 1877 y 1895 por la sociedad Marina Auxiliante para guardar los bueyes utilizados para botar y varar las embarcaciones y las redes empleadas en la pesca de arrastre. El edificio se ubica en el frente marítimo de El Cabanyal-El Canyamelar, en un entorno de "especial valor patrimonial y cultural" vinculado con la historia y la identidad dels Poblats Marítims, formando un conjunto "de notable relevancia".

Fundada en 1873 con el fin de defender los intereses de los pescadores, la Marina Auxiliante construiría toda una serie de instalaciones para facilitar el trabajo de sus socios, generando un valioso patrimonio arquitectónico ligado al mundo de la pesca: la Casa dels Bous (1895), edificio para albergar los bueyes encargados de acarrear las barcas; la Lonja de Pescadores (1909), nave para el almacenaje, la limpieza y la venta del producto de la pesca; las casitas de Tenyidors (1912), donde se teñían las redes de cáñamo; y la fábrica de hielo (1925), donde se fabricaba y almacenaba el hielo para mantener fresco el pescado.