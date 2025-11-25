València acoge el GSIC Summit: 100 expertos de 30 países se reúnen para impulsar la innovación en industria deportiva

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El GSIC Powered by Microsoft Summit, un encuentro global sobre innovación deportiva, se celebra este año por primera vez fuera de Madrid y Singapur y se ha elegido València como sede, según ha informado la organización en un comunicado.

Más de 100 expertos procedentes de más de 30 países se darán cita el 16 y 17 de diciembre en este evento, que reunirá a líderes de la industria, startups sports tech, scale-ups, y grandes corporaciones y entidades deportivas: comités olímpicos, equipos de fútbol de ligas como Bundesliga, Ligue 1, Serie A y LALIGA, delegaciones gubernamentales y fondos de inversión especializados en deporte de países como Francia y Alemania.

Algunos ponentes confirmados incluyen también a líderes de innovación en el Comité Olímpico y Paralímpico y Conferderación Deportiva de Noruega, GGTECH Entertainment, Valencia CF, Andorra Business, Lenovo, Villarreal CF, Olympique Lyonnais, The Ocean Race, entre otros.

El GSIC Summit se organiza en el marco del GSIC Testing Lab, un proyecto pionero que posiciona a València como hub internacional de innovación deportiva inaugurado el pasado octubre. Durante el encuentro se abordarán las principales tendencias y retos del sector en áreas como performance y tecnología aplicada al rendimiento deportivo, fan engagement y experiencias inmersivas, media technologies y nuevas plataformas de contenido, patrocinio y monetización digital, gaming y eSports.

Además, el evento pondrá en valor la industria deportiva local, con la participación de organizaciones con sede en la Comunitat Valenciana como The Ocean Race, Valencia CF y Villarreal CF.

El evento, que se celebra en el complejo de innovación la Harinera --donde se encuentra la sede del GSIC Testing Lab--, cuenta con el apoyo de València Innovation Capital y de Lenovo. Contará, además de mesas redondas con expertos de industria, con grandes empresas tecnológicas que mostrarán casos de uso reales de cómo la tecnología está transformando el deporte.