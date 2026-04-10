València acoge el primer ciclo cultural dedicado a la memoria negra y a cuestionar los relatos "silenciados"

_Socarrat De Paterna (S. XV), Representación De Barco Negrero (Réplica). - REMITIDA ISCOD

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València acogerá durante los próximos meses --de abril hasta julio-- 'Cartografías de la memoria negra', el primer ciclo cultural dedicado a "visibilizar la memoria negra" y "cuestionar los relatos que la han silenciado" a través del teatro, rutas urbanas mediadas, investigación y archivo.

Durante siglos, la presencia de las personas negras en València ha existido sin ser nombrada: en sus calles, en sus archivos, en su historia. Por ello, 'Cartografías de la memoria negra' es el primer ciclo cultural de la ciudad que "se propone cambiar eso y devolver al espacio público una memoria que siempre estuvo aquí, aunque nunca se le dio lugar", según ha informado el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) en un comunicado.

El programa propone devolver al espacio público historias "sistemáticamente relegadas", especialmente en las rutas mediadas que recorren el centro histórico de València para recuperar, por primera vez, la presencia de las personas negras en la ciudad y los espacios vinculados a la esclavización que "permiten reconstruir una memoria que siempre estuvo aquí, aunque nunca se le dio lugar".

El ciclo está promovido por la gestora cultural y mediadora afrocentrada Deborah Ekoka junto con Iscod, en el marco del programa Educativo para la Transformación Social en pro de la diversidad racial en la educación, financiado por la Generalitat Valenciana.

La propuesta arrancará el 16 de abril en el Centre Cultural La Nau con 'Blackface y otras vergüenzas', una pieza de la actriz, creadora y activista cultural Silvia Albert, "una de las voces más relevantes del teatro afrodescendiente en España", conocida por 'No es país para negras'.

La obra aborda la práctica del 'blackface' y sus raíces en el contexto español, lo que propone una "revisión crítica de las representaciones culturales que han contribuido a ridiculizar a la población afrodescendiente".

RUTAS MEDIADAS

'Valencia Negra y musulmana' es la primera ruta de la ciudad que recorre el centro histórico de la capital del Turia para recuperar la presencia de las personas negras en la ciudad: los lugares donde habitaron, sus formas de organización --como la hermandad de los negritos-- y otros espacios vinculados a la esclavización que permiten reconstruir una "memoria históricamente invisibilizada".

El recorrido parte del Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) donde se realizará una introducción a la instalación 'Catálogo de vallas' de Escif, centrada en las fronteras físicas y simbólicas. La mediación corre a cargo de Deborah Ekoka, con la colaboración del investigador y escritor Jesús Cosano y la especialista en pensamiento afrodescendiente Esther García.

PRESENTACIONES EN L'ETNO

Además, Jesús Cosano presentará el 28 de mayo, 'Teresa Terry, la negra del Puerto de Santa María', una obra que profundiza en la huella africana en la historia peninsular a través del personaje de Teresa Terry y el contexto del tráfico de personas esclavizadas en la Edad Moderna. La entrada será gratuita.

Por su parte, la periodista e investigadora Tania Safura presentará el 5 de junio 'Archivos negros y comunidades de memoria: prácticas para habitar el pasado en el presente', una exploración de las formas en que las comunidades negras han preservado su memoria fuera de las instituciones: en gestos, sonidos, objetos y prácticas cotidianas. La jornada se cerrará con un recital del poeta ecuatoguineano César Brandon y la entrada también será gratuita.

Finalmente, el ciclo cerrará en julio con una celebración enmarcada en la conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente y Africana. Los detalles se anunciarán próximamente, apuntan desde la organización.