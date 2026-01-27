València acuerda a iniciativa de la edil de Vox denunciada por odio evitar la vía penal por "opiniones políticas"

Archivo - La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero durante un pleno del consistorio. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes, en la sesión ordinaria de enero y con el sí del equipo de gobierno de la ciudad que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP), una propuesta de la edil de Vox Cecilia Herrero --para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por difundir mensajes de odio en redes sociales-- para "evitar recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

Herrero señala en ese documento que "resulta imprescindible reforzar el compromiso ético y democrático de todos los miembros del pleno para garantizar que las discrepancias políticas se canalicen mediante el diálogo, el debate político y los mecanismos democráticos ordinarios, excluyendo los ataques 'ad hominem' y evitando recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

El acuerdo que se ha alcanzado en el pleno ha contado con el rechazo de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, y recoge la "preocupación" del consistorio "por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de esta corporación, recordando las advertencias de Juezas y Jueces para la Democracia sobre la instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas y la necesidad de preservar una justicia independiente, accesible y comprometida con los derechos fundamentales".

Asimismo, plantea que "los concejales y concejalas de este ayuntamiento" se comprometan "a actuar con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras".

Igualmente, se ha decidido "promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación" municipal "y reparar".

La propuesta de Herrero ha llegado al pleno como alternativa a las mociones presentadas por Compromís y PSPV reclamado su cese tras conocerse la pasada semana que la sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía de Valencia pide tres años de prisión para esta edil, a la que acusa de difundir mensajes en su cuenta de X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismo".

Inicialmente, y después de conocerse la petición que el ministerio público hace hacia ella, Cecilia Herrero presentó una moción al pleno con las mismas propuestas de acuerdo y en el mismo sentido, "sobre la libertad de expresión y pluralismo político", que la iniciativa que se ha abordado. Esta propuesta quedó incluida, junto con las de las oposición, en el orden del día de esta sesión plenaria.

MOCIÓN RETIRADA CONVERTIDA EN ALTERNATIVA

No obstante, este martes, poco después de comenzar el pleno, se ha conocido que la concejala de Vox retiraba la moción que había presentado y planteaba ese mismo texto como alternativa a las iniciativas de Compromís --planteaba "la expulsión inmediata de la concejala Cecilia Herrero del gobierno municipal" y "la depuración de responsabilidades políticas de la alcaldesa"-- y PSPV --pedía el cese de esta concejala de Vox "tras ser acusada por delitos de odio"--.

Estos dos propuestas han sido presentadas en el pleno por los portavoces de estas dos formaciones, Papi Robles y Borja Sanjuán, pero no se ha producido debate porque el equipo de gobierno que forman PP y Vox no ha intervenido.

Tras la exposición de los representantes de Compromís y PSPV, la alcaldesa y el secretario el pleno han dejado constancia de la alternativa presentada por Herrero, que no ha intervenido en la sesión.

Las propuestas de la oposición contado únicamente con el voto a favor de sus ediles y han sido desestimadas por el ejecutivo municipal, que ha apoyado y ha hecho prosperar con sus votos la alternativa de la representante de Vox.

"LA COBARDÍA DE LA DERECHITA"

Papi Robles ha censurado que Herrero haya retirado su moción y ha hablado de "la cobardía de la derechita". La portavoz de Compromís ha añadido que "ser racista no se puede soportar, ni en la sociedad, ni en el Ayuntamiento de València", a la vez que ha indicado que "ser homófoba tampoco es posible". "Fachada es lo que están haciendo en este ayuntamiento a costa de los derechos de muchísimas personas. Lo que tenemos es un gobierno que odio a la mitad de esta ciudad", ha señalado y ha dicho que Catalá está "dando la cara" por él.

Borja Sanjuán ha expuesto que "una persona para la cual piden tres años de cárcel por sus mensajes racistas no debe ser miembro del gobierno en el Ayuntamiento de València" y ha remarcado que "la responsabilidad política no tiene que esperar ni depender de la responsabilidad penal". El portavoz socialista ha aseverado que "las manifestaciones de Herrero no son compatibles, ya no con la convivencia, sino con tener una responsabilidad pública en el Ayuntamiento".

PP Y VOX NO COMPARTEN LOS MENSAJES

Antes de comenzar el pleno, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que esta formación "no comparte" los mensajes de Cecilia Herrero, al tiempo que ha dicho que "una petición de la Fiscalía no equivale a una sentencia o a una condena", ha mostrado respeto "a los tiempos judiciales" y ha defendido "la presunción de inocencia".

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ha indicado preguntado, también antes del pleno, si comparte los mensajes de la edil de su grupo que habrá que preguntar a la persona que los ha escrito. No obstante, ha afirmado que no los comparte. Sobre la moción de Herrero ha apuntado que es "bastante blanca", que pide "transparencia y limpieza en la política" y que en ella no ve "ningún sesgo especial".