València alcanza una máxima de 13.9 °C, 5.6 más baja que la de un 21 de noviembre normal

Archivo - Varias personas se abrigan para protegerse del frío. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado este viernes una temperatura de 13.9 °C de máxima, que es 5.6 más baja que la de un 21 de noviembre normal.

Con todo, las temperaturas tenderán a recuperarse durante los próximos días, superando los 20 °C el domingo, según ha informado Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana (Aemet), a través de la red social X.

La última vez que se registró una temperatura máxima inferior a 14 °C en València en noviembre fue el 24 de noviembre de 2021, con 13.2. Asimismo, contando este viernes, en este siglo ha habido 22 días de noviembre con una máxima más baja que la de hoy en València, aunque normalmente se suelen registrar a final de mes.

Por otra parte, se ha vivido un día invernal en el interior de Castellón, ya que sensación de frío se ha acentuado por el viento de Mestral. En los pueblos situados al norte, como Castellfort, la máxima ha sido de 0.4 °C; en Fredes, 2.0; en Vilafranca, 2.4 y en Morella, 4.0.