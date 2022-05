València apuesta por la jornada laboral de 4 días y plantea un proyecto piloto de 32 horas semanales durante un mes

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado que la ciudad se sumará a la iniciativa de la jornada laboral de cuatro días impulsada por la Generalitat y planteará un proyecto piloto "lo más amplio posible", de 32 horas semanales durante un mes, con el fin de elaborar un estudio "riguroso" y utilizar las conclusiones para evaluar su impacto y sus consecuencias en la productividad, el ocio, la movilidad o la salud de las personas.

Así lo ha avanzado el alcalde durante la apertura de la Cumbre Internacional de la Semana de 4 días que este viernes y sábado acoge València y que posteriormente ha concretado en declaraciones a los medios.

Ribó ha apostado por "analizar con calma" esta cuestión para ver "cómo se puede desarrollar" en la ciudad, pero, en cualquier caso, ha destacado que la experiencia "marcará el futuro laboral". "La idea me hace muchísima gracia y espero que la podamos llevar adelante", ha manifestado.

Para ello, el primer edil ha indicado que se iniciará un proceso de diálogo previo con agentes económicos y entidades sociales y vecinales valencianas. "No se puede hacer por real decreto, sino consensuando con sindicatos, empresas y todos los centros", ha recalcado, al tiempo que ha apuntado que, en este momento, todavía no se manejan plazos.

"En este momento estamos escuchando, la propuesta es interesante a partir de los planteamientos de la Generalitat pero no podemos concretar nada porque hay que verlo con muchos sectores", ha explicado, y ha puesto como ejemplo de ello el cambio de un día festivo como San Vicente, una situación que "tiene una serie de implicaciones".

"REPENSAR EL MUNDO LABORAL"

En su intervención, Ribó ha defendido que los "grandes retos globales" como el cambio climático o la crisis energética "obligan a repensar el mundo laboral". "Lo hemos hecho con el teletrabajo y ahora con la jornada de 4 días, es un buen ejemplo y el debate ya está abierto", ha señalado.

El primer edil, que ha apostado por la conciliación en el empleo, ha celebrado que la Comunitat Valenciana y particularmente la ciudad de València es "pionera" en abrir el debate sobre la regularización de la jornada laboral, al tiempo que se ha mostrado "convencido" de que "las personas felices son más eficientes en el trabajo".

Así, ha apostado por "avanzar como sociedad de una manera sostenible", para lo que ha reclamado "un reparto más equilibrado de nuestro tiempo para poder conciliar en todos nuestros espacios". "Es una apuesta valiente poner en agenda este debate", ha valorado.

Por otro lado, el alcalde de València ha manifestado el "orgullo" que supone para la ciudad acoger este congreso internacional, hecho que ha atribuido a que València "está ahora en el mapa de las cosas que realmente importan y preocupan a la ciudadanía".

Ribó ha puesto en valor a València como "ciudad innovadora" y a sus "políticas transformadoras" y ha incidido en el "gran cambio" experimentado en los últimos años en cuanto a sostenibilidad, con acciones como "priorizar el bienestar de las personas en el centro de todas las decisiones", destinar recursos a las personas más vulnerables o "la recuperación de espacio público".

No obstante, ha reivindicado, de cara al futuro, la necesidad de "ir más allá y poner de relieve los efectos y la conciliación y de lo que tiene que ser en realidad y no la frase 'Queremos personas que trabajen para vivir y no vivir para trabajar'".

VALÈNCIA, "REFERENTE MUNDIAL"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha valorado que València "está siendo referente estatal y mundial" en innovación y en posibilitar experiencias, al tiempo que se ha mostrado "orgulloso como valenciano" de que la Generalitat sea la primera administración "en todo el mundo" que pone en marcha un programa piloto sobre este asunto. "Estamos en política para mirar adelante", ha resaltado.

Baldoví, que ha puesto en valor este proyecto "pionero en el mundo", ha mencionado que "ya hay experiencias" en empresas que aplican la jornada laboral de cuatro días. En este punto, ha puesto como ejemplo al grupo Compromís en el Congreso: "Trabajamos menos días, pero cuando trabajamos lo hacemos muy intensamente. La gente de Compromís en el Congreso es muy feliz".

En cualquier caso, Baldoví ha aplaudido la iniciativa de Labora y el proyecto que ha anunciado Joan Ribó para València en relación a este asunto, y ha defendido la importancia de "dar pasos adelante". "No es posible si no lo intentas", ha reflexionado.

Por último, ha apostado por "avanzar" en el modelo de jornada laboral de cuatro días mediante "la búsqueda de fórmulas para que no sea un coste para las empresas", a la vez que para que "todo el mundo pueda compartir el tiempo para ser feliz".