València avanza el derribo de la finca degradada en Pío XII con la firma del convenio del PAI Padre Doménech

Edificio degradado de Campanar - AYNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acordado con el promotor del Programa de Actuación Integrada (PAI) Padre Doménech, en el barrio de Campanar, adelantar el derribo de un edificio sin uso incluido en el perímetro de la actuación, que en las últimas décadas se había convertido en un punto degradado en este ámbito recayente a la avenida de Pío XII.

El convenio firmado este martes para la urbanización de un total de 12.077 metros cuadrados entre la calle del Pare Doménech y las avenidas de Tirso de Molina y de Pío XII incluye una cláusula específica que adelanta "varios meses" la demolición, que se realizará "simultáneamente" al proceso de reparcelación que ahora se inicia y que se tendrá en cuenta a todos los efectos en las fases de urbanización y posteriores.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado en un comunicado que, con el acto de la firma, se da el "paso definitivo para transformar una zona abandonada durante décadas que, además, supondrá la construcción de 133 viviendas, de las que 20 serán de protección pública".

"Este solar ha permanecido 30 años sin desarrollarse desde que se planteó en el Plan General del 88. Ahora ha llegado el momento de transformarlo por completo y recuperarlo con viviendas y zonas verdes para los vecinos de Campanar", ha manifestado Giner.

El concejal ha señalado que este es "un ejemplo de la labor del actual equipo de gobierno municipal, que actúa en todos los barrios de la ciudad para revitalizar espacios abandonados o que llevaban años sin solución y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de vivienda para los vecinos y vecinas de la ciudad".

El ámbito del PAI presenta actualmente edificios deshabitados en "mal estado" de conservación, como el que será próximamente derruido, construcciones "fuera de ordenación" y "explanadas surgidas de antiguas demoliciones". El suelo se utiliza como aparcamiento sin ordenación, con una urbanización "muy deficiente y zonas completamente degradadas". La parcela edificable del Plan General de 1988 no se ha ejecutado por falta de viabilidad económica.

La revisión simplificada de 2010 planteó una unidad de ejecución con mayor edificabilidad para garantizar su viabilidad, propuesta que ahora se hace realidad tras la firma notarial.

La actuación resolverá toda la fachada de la avenida Pío XII y transformará "por completo" este punto "tan visible dado que se sitúa en una de las principales vías de entrada a València". Las obras de urbanización, que cuentan con un presupuesto de 3.041.716,74 euros (IVA incluido), se ejecutarán en un plazo de seis meses; y el promotor es Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (IGSA).

VÍA DE SERVICIO, CARRIL BICI Y PAVIMENTO FONOABSORBENTE

El proyecto, ha asegurado el concejal Giner, incluye infraestructuras modernas y sostenibles que transformarán totalmente este ámbito y mejorarán el entorno vecinal. En concreto, la actuación contempla una vía de servicio en la avenida Pío XII con 23 metros de sección total, que incorpora un carril bici de 2,3 metros y pavimento fonoabsorbente que reduce la contaminación acústica.

También se prevé aparcamientos en batería y en cordón, y una acera de 4,2 metros. Además, se instalarán sistemas urbanos de drenaje sostenible en las zonas verdes con material granular para la gestión eficiente de las aguas pluviales, alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y candelabros de fundición, así como una red de jardinería con especies vegetales de bajo consumo hídrico, con un mínimo del 80% de especies caducifolias y predominio de especies locales como cipreses, moreras y acacias.

La intervención contempla también muros de contención de hormigón armado para salvar el desnivel de hasta 4 metros en la zona trasera de la edificación, lo que permitirá eliminar el punto deprimido actual y dar continuidad al viario peatonal.

CASI 3.000 M2 DE NUEVAS ZONAS VERDES

El proyecto permitirá obtener 8.922 m2 de suelo dotacional público, incluyendo dos nuevas zonas verdes que suman casi 3.000 m2 y 3.684 m2 de viario peatonal. Estas áreas contarán con equipamiento tanto de uso infantil como elementos biosaludables, fuentes, bancos y apoyos isquiáticos. Además, se mantiene una parcela de 125 m2 para una posible futura ampliación del colegio existente en la zona.

El PAI Padre Doménech prevé una edificabilidad máxima de 19.395,48 m2 de techo, distribuidos en 16.300 m2 de uso residencial y 3.095 de uso terciario. La actuación permitirá construir un total de 133 viviendas, de las cuales el 15%, alrededor de 20, serán de protección pública.

El PAI fue aprobado por la Comisión de Urbanismo el 15 de diciembre de 2025. Tras el periodo de información pública y la resolución de las alegaciones presentadas, se ha procedido a la firma del convenio que formaliza el compromiso de las partes para su ejecución.