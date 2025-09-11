València concederá la Medalla de la Gratitud al personal municipal por su respuesta a la dana

Archivo - Zona habilitada para los residuos de la DANA, a 6 de noviembre de 2024, en Castellar, Valencia, - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

Catalá traslada su afecto a las familias de las víctimas: "No vamos a parar de trabajar"

València, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comenzado su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad de València con palabra de afecto a las víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, a quienes ha garantizado que "no van a parar de trabajar" en la reconstrucción, y ha anunciado asimismo que se concederá la Medalla de la Gratitud al personal municipal por "esfuerzo enorme y eficaz" ante esta tragedia.

Catalá ha señalado que "las vidas que se perdieron en la noche del pasado 29 de octubre y los recuerdos que se pegaron en la oscuridad de 'la riuá' siempre serán una cicatriz de esta ciudad", pero ha recalcado: "Si esta ciudad ha conseguido levantarse de la dana, de un terrible incendio y de un apagón histórico, si esta ciudad ha conseguido levantarse y recuperarse en cada momento, ha sido gracias al enorme equipo humano que trabaja en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de València".

"Quiero decir que todo el personal municipal estuvo a la altura y dio una respuesta ejemplar ante una situación que en muchos casos también les afectaba en lo personal", ha constatado la alcaldesa, que ha apuntado que por eso le "duelen" algunas críticas "partidistas y distorsionadas" porque, ha dicho, "no seré yo quien cuestione la gran labor del personal de esta casa".

De hecho, ha subrayado que es "de justicia en un día como hoy agradecer y reconocer la dedicación, profesionalidad y entrega a todos aquellos que trabajaron y ayudaron aquella noche y en las siguientes semanas y meses siguientes".

"Y yo como alcaldesa siempre tendré una deuda con ellos, porque les pedimos más y no dudaron en dar más. Los bomberos, la policía local, protección civil, los servicios de emergencia, la propia EMT, trabajaron aquella noche jugándose la vida en condiciones extremas, en lo físico y en lo psicológico, para rescatar y auxiliar a miles de personas. Los operarios de mantenimiento, arquitectos, policías, trabajadores del ciclo integral del agua, actuaron de inmediato para sacar el fango, recuperar el alcantarillado, limpiar garajes, poner orden en la movilidad y garantizar seguridad en las calles", ha recordado Catalá, que ha reconocido que "los servicios esenciales y funcionarios de esta casa se trasladaron físicamente a las pedanías y se desplegaron para atender a personas y a familias que habían perdido pertenencias, lo básico, sus hogares, sus recuerdos, toda la maquinaria del ayuntamiento". Por ello, se les concederá la Medalla de la Gratitud.

Asimismo, ha tenido palabras para los familiares de las víctimas mortales de la tragedia "más importante de los últimos 68 años", especialmente a los vecinos de La Torre, de Forn d'Alcedo, Castellar-l'Oliveral, "les quiero decir una vez más que no vamos a parar". "Somos conscientes de que todavía queda trabajo por hacer, pero con la misma convicción les digo que no vamos a parar de trabajar como hemos hecho desde el primer momento", ha recalado.

