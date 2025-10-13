València en Bici critica que FGV "no restituye todos los derechos" y "aplica restricciones" a las bicis en Metrovalencia

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

València en Bici-Acció Ecologista Agró denuncia que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "no ha restituido todos los derechos" de los que antes disfrutaban las personas que combinaban la bici y Metrovalencia para desplazarse. Además, critica que "ha aplicado nuevas restricciones", tales como "poner tope al número de bicicletas que pueden subir en el metro".

En un comunicado, manifiesta que, "a pesar de restablecer este mes de octubre el derecho a viajar con bici, FGV impone límites al número de bicicletas por convoy y prohíbe, entre otras, su acceso al tranvía o la presencia de bicicletas asistidas".

En esta línea, asevera que FGV "se ha visto obligada a dar marcha atrás en su prohibición ilegal de subir bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia" después de las quejas que el colectivo presentó ante "el Banco Europeo de Inversiones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y varias oficinas de la Generalitat".

"Así, desde el pasado 1 de octubre, quedó restablecido el derecho de las usuarias a viajar con bici", señala, al tiempo que lamenta que "es una buena noticia que, a pesar de la insistencia y las reclamaciones del colectivo de Acció Ecologista-Agró, viene acompañada de nuevas restricciones".

Desde València en Bici manifiestan que Metrovalencia, "con su norma publicada en junio de 2025, impuso la prohibición de subir bicicletas en sus trenes sin consulta previa y de manera totalmente arbitraria".

PROHIBICIÓN "ILEGAL"

El grupo ecologista tachó esta prohibición de "ilegal" en las múltiples denuncias interpuestas al "contravenir el Reglamento (UE) 2021/782 así como la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, que reconocen claramente el derecho de viajar con la bici y apuestan por un transporte sostenible e intermodal".

"Gracias a esta campaña de protesta, FGV ha dado un paso atrás y desde el 1 de octubre de 2025 permite el acceso de bicicletas convencionales en los trenes de Metrovalencia", celebran.

No obstante, pese a que el colectivo acoge esta decisión con "cierta satisfacción", denuncia que "se ha vuelto a la situación anterior", ya que "las restricciones continúan y han ido en aumento".

En este sentido, critican que FGV haya puesto tope al número de bicicletas que pueden subir en el metro: "Se permiten solo cuatro bicicletas por convoy y todas han de permanecer en el último coche".

"Esto hace inviable usar la combinación bici+tren para ir a trabajar, pues uno nunca sabe si podrá subir su bicicleta al tren, aunque este vaya vacío", argumentan, al tiempo que añaden que "no hay que olvidar que las prohibiciones a las bicicletas siguen en pie para quienes necesiten desplazarse haciendo uso del tranvía".

A esto, recalcan que "se suman nuevas restricciones como la prohibición de bicicletas convencionales en tramos subterráneos, estando anteriormente autorizadas los sábados por la tarde y festivos todo el día; la prohibición de tomar asiento a las usuarias de la bici, quienes deberán viajar de pie junto a ella; o la prohibición de bicicletas asistidas".

"Por si fuera poco, el personal de FGV podrá a partir del 1 de octubre restringir aún más el número de bicicletas en momentos en los que haya mucho tráfico de pasajeros. Sin mencionar actuaciones a la inversa, de flexibilización, cuando haya poca demanda", agregan.

Desde el colectivo aseguran que, de esta manera, "se privará a muchas familias y amistades que viven en la ciudad de realizar salidas de ocio en bici durante los fines de semana o festivos".