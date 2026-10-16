València busca startups para probar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a emergencias

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

València Innovation Capital ha abierto una convocatoria dirigida a empresas, pymes y startups que quieran probar y validar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la prevención, la intervención y la protección civil ante emergencias, según ha informado en un comunicado el centro de innovación municipal Las Naves.

La iniciativa forma parte de los Retos GovTech del Ayuntamiento de València y se desarrolla en el marco de CitCom.ai, a través de su nodo Sur, coordinado desde la capital valenciana.

CitCom.ai es un proyecto europeo que impulsa instalaciones de prueba y experimentación para el desarrollo y la validación de soluciones de inteligencia artificial en ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles. Su red se organiza en tres nodos (Central, Nórdico y Sur). València, coordinadora del nodo Sur, ofrece al ecosistema innovador infraestructuras, conocimiento especializado y oportunidades de experimentación.

La convocatoria busca acercar la innovación tecnológica a necesidades concretas de la ciudad, facilitando que las empresas puedan experimentar en un entorno urbano real, evaluar su utilidad y avanzar en su desarrollo, han detallado desde Las Naves.

Asimismo, han explicado que los experimentos tendrán una duración de tres meses y deberán generar conocimiento y resultados que puedan transferirse a otras ciudades europeas que se enfrenten a desafíos similares.

SEIS RETOS URBANOS

La convocatoria se estructura en seis retos independientes, vinculados a la mejora de la prevención y la respuesta ante emergencias. Así, se cuenta con Predicción de inundaciones: mejorar la predicción de episodios de inundación y estimar su posible alcance e impacto; Gestión de recursos para la lucha contra incendios: optimizar la distribución de recursos, las rutas y la coordinación de los servicios de emergencia, y Localización de personas con necesidades de apoyo: facilitar la identificación de necesidades de asistencia, con las debidas garantías de privacidad y protección de datos.

A estos se suman Sistemas de alerta pública ante emergencias: mejorar el alcance y la accesibilidad de las alertas para que lleguen de forma efectiva a la población; Visualización de recursos de distintos servicios operativos: facilitar una visión compartida de la información relevante para servicios como bomberos, policía y 112; y Gestión inteligente del tráfico y detección de aglomeraciones: anticipar congestiones y concentraciones de personas, especialmente durante grandes eventos, para mejorar la movilidad y la respuesta ante posibles emergencias.

Las Naves han indicado que se seleccionará una propuesta por reto, siempre que alcance las puntuaciones mínimas exigidas. Si algún reto queda desierto, su dotación podrá financiar una segunda propuesta de otro reto, con un máximo de dos proyectos por reto.

EXPERIMENTAR EN UN ENTORNO REAL

Las empresas seleccionadas contarán con el apoyo del TEF de València, que ofrece un entorno para desarrollar, probar y validar soluciones de IA en condiciones reales.

Entre los recursos disponibles están el asesoramiento experto para definir los casos de uso, el desarrollo y las pruebas de algoritmos, el sandbox urbano de IA y el apoyo en ciberseguridad.

También se podrá acceder a infraestructuras como la plataforma urbana VLCi, el clúster de GPU VRAIN y el Espacio Mínimo Viable de Datos de CitCom.ai, además de a los datos abiertos de la ciudad.

El acceso a determinados datos municipales podrá solicitarse a través del sandbox urbano y estará sujeto a autorización previa, viabilidad técnica y cumplimiento de los requisitos de protección de datos y seguridad.

Estos recursos permitirán a los equipos trabajar sobre problemas urbanos concretos, contrastar sus soluciones con las necesidades de los servicios públicos y evaluar su potencial de aplicación en otros contextos.

"NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEJORAR"

La concejala de Innovación en el Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha asegurado que "la inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades para mejorar la prevención de riesgos, la coordinación de los servicios públicos y la protección de las personas".

"Con esta convocatoria queremos acercar la innovación tecnológica a los retos reales de València y facilitar que las empresas puedan probar sus soluciones en un entorno urbano, evaluar su utilidad y avanzar hacia aplicaciones con impacto", ha indicado la edil, que ha remarcado que "la colaboración entre el Ayuntamiento y el ecosistema innovador es fundamental para desarrollar una ciudad más preparada y segura".

A esta convocatoria pueden presentarse empresas, pymes y startups, de forma individual o mediante una unión temporal de empresas (UTE), con los requisitos establecidos en las bases. Cada empresa podrá presentar una única propuesta y a un solo reto.

Cada experimento contará con una dotación máxima de 10.000 euros, IVA excluido (60.000 euros en total para los seis retos). Las propuestas se presentan por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con una memoria técnica anónima, sin datos que identifiquen a la empresa, y la documentación administrativa en archivos separados.

CRITERIOS

Un jurado designado por València Innovation Capital estudiará las memorias técnicas de forma anónima. Los criterios principales son la calidad del enfoque y su relevancia para el reto, la viabilidad técnica, la experiencia del equipo, la originalidad, el impacto esperado, la escalabilidad, el cumplimiento ético y de protección de datos, y la accesibilidad, han precisado desde Las Naves.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 11 de noviembre próximo a las 23.59 horas. Las bases completas, los requisitos y la documentación necesaria están disponibles en la plataforma de contratación.