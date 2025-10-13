València celebra este sábado el Día de las Escritoras con una jornada literaria que da voz al talento femenino - FNAC VALÈNCIA

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 18 de octubre, Fnac València se convierte en escenario de historias escritas por mujeres, para mujeres y sobre mujeres. En el marco del Día de las Escritoras, la tienda organiza una jornada literaria que busca acercar al público a tres autoras que, desde distintos géneros y estilos, comparten una misma vocación: "contar lo que muchas veces no se dice".

En un comunicado, Fnac València ha detallado que la fecha se elige "de forma simbólica": se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre, en honor a Santa Teresa de Jesús, como gesto de reconocimiento a las autoras que han quedado fuera del canon literario tradicional.

"Más que una efeméride, esta jornada se ha convertido en una herramienta cultural para replantear la memoria literaria y ofrecer referentes diversos a las nuevas generaciones", ha destacado.

En 2025, aunque oficialmente se celebra el lunes 13 de octubre, Fnac traslada sus actividades al sábado 18 para facilitar la participación del público.

La mañana estará dedicada a los más pequeños con la presentación de 'Fressia en el día de la dana', el nuevo cuento de Lydia Arribas Caballero. La autora, que también es madre y educadora, ha creado una historia que nace del recuerdo colectivo: la dana que afectó a Valencia hace justo un año.

Pero, en lugar de centrarse en el desastre, Lydia propone una mirada esperanzadora a través de Fressia, una niña creativa y valiente que convierte el caos en una aventura. "Quería que los niños entendieran que, incluso en los momentos difíciles, hay espacio para la imaginación, la solidaridad y el amor", ha resaltado Lydia.

El cuento transmite valores como el respeto, el trabajo en equipo y el cariño hacia los mayores, y será presentado a las 12.00 en el Fórum de Fnac con una lectura dramatizada y actividades participativas.

Por la tarde, el protagonismo será para Sandra Segura Cabrera, que a las 19.00 horas presenta en exclusiva su novela, 'Donde el mar nos lleve'. Ambientada en 1948, la historia sigue a Marta, una joven canaria que se rebela contra un matrimonio impuesto por su familia y decide huir a América con su gran amor, Teo. Pero un giro inesperado la obliga a cruzar el océano sola, enfrentándose a la soledad, la libertad y el peligro.

Sandra, que ha trabajado durante años en el ámbito educativo, confiesa que esta novela es "también un homenaje a las mujeres que se atrevieron a romper con lo establecido". "Marta representa a todas esas mujeres que decidieron tomar las riendas de su vida, aunque eso implicara enfrentarse al miedo", ha señalado.

Durante todo el día, la autora Rita Monfe firmará ejemplares de su novela 'Quiéreme como sepas' en el espacio de libros de Fnac València. La obra, con un tono íntimo y emocional, narra la historia de Melisa, una joven abogada que lucha por encontrar el equilibrio entre su carrera, sus emociones y sus relaciones personales.

La novela aborda temas como el amor propio, la amistad incondicional y la transición de la amistad al romance, con una mirada honesta y cercana. "Quería que el lector sintiera que no está solo, que todos tenemos nuestras batallas", ha añadido.

Rita estará disponible durante toda la jornada para conversar con el público, compartir su experiencia como escritora y dedicar ejemplares de forma personalizada.

CASTELLÓN Y ALICANTE

La celebración se extiende más allá de València. Fnac Castellón y Fnac Alicante también se suman a esta jornada con actividades propias que "ponen en valor el talento femenino".

En Fnac Salera (Castellón), la poeta Isabel Serrano firmará ejemplares de su libro 'Propósito de luz' entre las 11.00 y las 20.00 horas. Serrano, con una voz poética que transita entre los elementos de la naturaleza y la introspección humana, ofrece una obra que no se conforma con describir: analiza, indaga y experimenta.

Cada verso es una invitación a desconectar del ruido cotidiano y reconectar con lo esencial. Su poesía, precisa y entregada, nace de una mirada que se sabe parte del mundo que observa.

En Fnac Bulevar (Alicante), la escritora María Serralba firmará ejemplares de su novela 'La estrella púrpura', también de 11.00 a 20.00 horas.

Serralba, con una trayectoria literaria que abarca desde el thriller psicológico hasta la narrativa histórica y social, presenta el primer volumen de la saga 'El legado de Flavia Julia', una obra que mezcla aventura, ficción y memoria.

Como comunicadora, ha conducido espacios dedicados al mundo femenino y como escritora, destaca por su sensibilidad, su dominio del lenguaje y su capacidad para reflejar la complejidad del ser humano. Su implicación en causas sociales y culturales, como la divulgación sobre demencias neurodegenerativas, refuerza su perfil como autora comprometida.