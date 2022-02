València cierra el dispositivo para unas Fallas "casi normales" y apela a la responsabilidad

Habrá sanciones para quien no lleve mascarilla en 'mascletaes' y grandes aglomeraciones, pero no serán unas "fiestas policiales"

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, las fuerzas policiales, la Conselleria de Sanidad y la Junta Central Fallera (JCF) han cerrado este miércoles el dispositivo de seguridad para las Fallas de marzo, unas fiestas que serán "casi normales" y solo tendrán restricciones mínimas: el uso de mascarilla obligatoria en grandes aglomeraciones al aire libre y en recintos cerrados.

Desde las administraciones apelan a la responsabilidad individual tras el "éxito" de las Fallas de septiembre, que se celebraron con toque de queda y con muchos actos suspendidos, y garantizan que habrá sanciones para las personas que no lleven mascarilla donde es obligatorio. Eso sí, la intención no es que sean unas "fiestas policiales" ni que se pueda generar un "problema de orden público" por obligar a alguien a ponerse la mascarilla.

En total habrá más de 2.000 agentes de Policía Local desplegados por la ciudad, junto a los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional con el apoyo de Unidades de Intervención Policial (UIP). Desde el aire se controlará la seguridad con un helicóptero y varios drones, con coordinación en un centro de control en la plaza del Ayuntamiento, y se reactivará el metro nocturno ininterrumpido en los días claves de Fallas.

Así lo han trasladado la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; el concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF, Carlos Galiana; el responsable de Policía Local, Aarón Cano, y la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, tras la reunión con los mandos policiales en el consistorio.

El alcalde de València, Joan Ribó, que ha participado telemáticamente porque está confinado, ha garantizado en declaraciones remitidas a los medios que serán "unas Fallas normales", solo con mascarilla en grandes aglomeraciones al aire libre y en recintos cerrados. Ha recordado así que una carpa se considera como espacio al aire libre si tiene dos paredes abiertas.

COORDINADORES COVID

Como responsable de Salud Pública, Navarro ha trasladado a los periodistas que la situación sanitaria es actualmente "mucho mejor", con una bajada sostenida de la incidencia, y ha confiado en llegar a Fallas en una situación "mucho mejor todavía". Ha avanzado que la próxima semana se realizará el curso de formación a los coordinadores COVID de las comisiones falleras y ha garantizado que estarán "muy preparados".

También el presidente de JCF ha asegurado que "vamos hacia unas Fallas con la máxima normalidad posible, más allá del uso de la mascarilla", y ha recordado que no es obligatorio quitársela donde solo sea recomendable llevarla.

"Ahora es el momento de no preocuparnos tanto del mundo fallero porque sabemos que su comportamiento fue y será exquisito", ha aseverado Galiana, y ha animado a los falleros a "volver a los casales" tras la bajada del censo registrada estos dos años.

UN "MOMENTO DULCE" PARA VALÈNCIA

En materia de seguridad, el edil de Policía ha remarcado que "no son unas Fallas normales, pero sí una organización normal" y ha destacado que València se enfrenta a un triple reto: la seguridad ciudadana y sanitaria, la imagen de la ciudad que está "en un momento dulce" tras los Goya y también la imagen de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por eso ha avanzado que habrá "presencia constante" de policías locales en el entorno de las plazas del Mercado y Brujas para que dos patrimonios como las Fallas y la Lonja "no colisionen", aunque ha remarcado que no habrá vallas para no romper la "belleza" de este espacio.

"De nuevo, somos la primera gran ciudad de España que se atreve a organizar un evento de estas características, lo que requiere de un gran plan de seguridad en el que estamos trabajando desde hace semanas", ha manifestado Cano, y ha asegurado que las comisiones falleras son unas "aliadas".

'MASCLETAES'

Respecto al acceso a las 'mascletaes', ha precisado que será únicamente con mascarilla porque "es la única manera de organizarlo". "Todo está organizado como una 'mascletà' normal, como en 2019, pero con mascarilla, mascarilla y mascarilla", ha recalcado, ya que "todos sabemos como nos contagiamos" y no puede haber "un policía en cada esquina". "¿Queremos unas fiestas policiales?", se ha preguntado.

Dicho esto, el concejal de Seguridad ha garantizado que habrá sanciones para quien no lleve mascarilla, pero se buscará un "equilibrio" para no generar un "problema de orden público". Ha recordado que quien no se la ponga es un "inconsciente" y se pone en peligro tanto a él como al resto de personas. "La Policía actuará siempre con ponderación y equilibrio", ha insistido, con vías de evacuación y recorridos en la Ofrenda.

Y la delegada del Gobierno ha subrayado que "claro que se sancionará cuando se vea alguna infracción", aunque ha coincidido en que "tampoco estamos en un estado policial". El objetivo, ha recordado, es que las fiestas sean seguras y esto "depende de la responsabilidad individual" y de todo lo aprendido desde 2020.

"Sabemos dónde nos tenemos que poner la mascarilla y dónde nos la podemos quitar, actuemos", ha resumido, y ha garantizado que habrá vigilancia para que nadie sienta "preocupación y miedo" porque se espera la llegada "muchísima gente como siempre".

SEMANA SANTA MARINERA

Por otro lado, respecto a la futura celebración de la Semana Santa Marinera, la secretaria autonómica de Salud Pública ha asegurado que están en contacto "con todas las fiestas" para resolver todas las dudas respecto al protocolo sanitario.

El concejal de Fiestas ha confiado en que "saldrá a la calle" después de tres años sin hacerlo, primero por la lluvia y luego por la pandemia, y ha destacado los casi 160.000 euros de ayudas aportados a la Semana Santa Marinera en los últimos años a pesar de no celebrarse.