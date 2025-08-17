València Clima i Energia y Cruz Roja impulsan el voluntariado socioambiental en l'Albufera

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación València Clima i Energia, ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja Española con el objetivo de impulsar el voluntariado socioambiental para la protección de la diversidad y la prevención de incendios forestales en el Parc Natural de l'Albufera.

Este acuerdo refuerza el "compromiso" de la ciudad con la conservación activa de su entorno natural y se enmarca en el conjunto de iniciativas vinculadas a la candidatura de l'Albufera como reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Con una dotación económica de 8.500 euros, el convenio permitirá canalizar el trabajo de voluntariado hacia acciones "clave" como la sensibilización ambiental, la vigilancia disuasoria, la información a visitantes sobre la normativa de uso del espacio natural y la promoción de la participación social en la protección del ecosistema.

Cruz Roja Española desarrolla desde 2016 un programa de vigilancia y sensibilización ambiental en la Devesa. "Su conocimiento del terreno y su red consolidada de voluntariado la convierten en un aliado estratégico para alcanzar los objetivos del Ayuntamiento de València en materia de sostenibilidad, biodiversidad y seguridad ecológica", han apuntado desde el Ayuntamiento.

Para el concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, "esta colaboración se inscribe en una línea de trabajo prioritaria del consistorio: la cooperación con agentes expertos y con arraigo en el territorio, como Cruz Roja, para garantizar el bienestar ambiental de la ciudad, incentivar el voluntariado y poner en valor el entorno natural gracias al trabajo de personas altruistas que estiman la naturaleza".

Por su parte, la Fundación València Clima i Energia lidera este tipo de iniciativas desde su papel como instrumento técnico del Ayuntamiento para avanzar en el cumplimiento de los planes estratégicos de acción climática, educación ambiental y colaboración ciudadana.

La actuación conjunta con Cruz Roja se alinea con las líneas estratégicas del plan de actuación 2025 de la Fundación, que "apuestan por generar una nueva cultura ambiental y reforzar las alianzas locales".

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro años, e incluye también la organización de actos de reconocimiento al voluntariado participante.

Esta iniciativa "refuerza la voluntad del Ayuntamiento de València de proteger y proyectar el valor excepcional del Parc Natural de l'Albufera, no solo como espacio de alto valor ecológico, sino como un bien común cuya preservación requiere del compromiso colectivo y de alianzas sólidas con entidades expertas en acción social y ambiental".

El actual convenio con Cruz Roja refuerza la estrategia del Ayuntamiento de València para promover la cultura de la sostenibilidad y la acción climática entre la ciudadanía.

OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC

Desde el año 2012, el consistorio impulsa el Observatori del Canvi Climàtic, un espacio municipal de divulgación y sensibilización ambiental ubicado en el barrio del Cabanyal, que "se ha consolidado como un punto de referencia para la educación climática en la ciudad" y ha acogido desde su apertura a más de 100.000 personas, entre visitantes, estudiantes, profesionales y familias interesadas en conocer de cerca los retos del cambio climático.

A través de exposiciones, talleres, visitas guiadas y actividades divulgativas, el Observatori trabaja para "fomentar la conciencia ambiental y poner nuestro ecosistema más cercano". La apuesta por este tipo de espacios educativos "refleja el compromiso del Ayuntamiento no solo con las políticas públicas de recuperación y protección de nuestros espacios naturales sino también con la sensibilización y la educación ambiental".