València comienza a montar el castillo de Nochevieja: más de 1.700 kilos de pólvora en nueve minutos

Montaje del Castillo de Nochevieja - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El montaje del castillo de Nochevieja, con el que València recibirá el año 2026, ya se ha iniciado en el río en la zona del puente de Montelivete. Los 22 operarios de la pirotecnia Vulcano, encargada de ofrecer este espectáculo, se afanan en planificar los más de 1.700 kilos de pólvora, de manera "segura y precisa", para "generar el impacto visual que se pretende en sus nueve minutos de duración".

El castillo está concebido como una experiencia "visual y sensorial única", según ha informado el consistorio en un comunicado. Se distribuye sobre ocho plataformas de 15 metros de altura que permitirán elevar el montaje y crear paisajes tridimensionales en un frente pirotécnico de más de 500 metros que generará una coreografía en el espacio inédita.

Para ello, se disparará desde tres puntos diferentes, uno principal y dos laterales. El principal estará ubicado bajo el puente de Montelivete y los otros dos frente a l'Hemisfèric y frente al Palau de les Arts.

"Los fuegos artificiales de fin de año son algo nuevo para la ciudad, no se había hecho antes y queremos que la población se sorprenda y disfrute con ellos porque ofrecerán un espectáculo visual y sonoro en una única pantalla de más de 500 metros", ha destacado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante su visita a la zona de montaje.

Además, otra de las novedades previstas al inicio del castillo es la simulación de los tradicionales cuartos, con potentes truenos de aviso, y las campanadas de la medianoche mediante el lanzamiento de 12 carcasas de gran calibre disparadas desde el centro del espectáculo.

De manera paralela, la plaza del Ayuntamiento vivirá las campanadas con un disparo pirotécnico de 90 segundos desde la terraza del Ayuntamiento para dar la bienvenida al Año Nuevo. Los efectos serán de categoría T1 y T2, diseñados para respetar la seguridad del público y la integridad del entorno arquitectónico.

"RESPLANDOR"

El espectáculo de Vulcano lleva por título 'Resplandor' y pretende en iluminar a la población valenciana con una carga pirotécnica de 1.773,70 kilos, 46.042 unidades pirotécnicas, 3.556 órdenes de disparo y una variedad de 40 tipos diferentes de efectos. Además, el último minuto del castillo concentrará 2.590 truenos y 600 kilos de pólvora.

El espectáculo será "íntegramente digital, coordinado con tecnología GPS y con un lenguaje visual cargado de ritmo, potencia sonora y una paleta cromática sofisticada en un crescendo emocional y un gran final de color y sonido".