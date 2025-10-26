València se consolida como capital del comercio de proximidad con el V Encuentro de Mercados Tradicionales de España - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad y símbolo histórico del comercio valenciano, ha acogido este domingo la inauguración oficial del V Encuentro Nacional de Mercados de España, un foro que "hace de València la capital del comercio tradicional, la economía de producto y la sostenibilidad alimentaria".

El acto, organizado por la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (METRAE) junto con el Ayuntamiento de València, Confemercats y Confecomerç, reúne a más de 250 representantes de mercados municipales de toda España, además de responsables institucionales, asociaciones de comerciantes, expertos en gestión urbana y figuras destacadas de la gastronomía, ha detallado el consistorio en un comunicado.

La inauguración ha contado con la participación de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester; el presidente de METRAE, Asier Beato; el presidente de la Confederación de Comercio de la Comunidad Valenciana, CONFECOMERÇ CV, Rafael Torres; y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

El edil de Comercio ha subrayado en su intervención durante el acto de apertura que este encuentro "sitúa a València en el centro del mapa nacional del comercio de proximidad, y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con sus mercados como espacios de vida, de identidad y de sostenibilidad económica".

Ballester ha destacado además el trabajo conjunto con Confemercats y Confecomerç "para que los mercados sigan siendo un eje vertebrador de los barrios y un referente de calidad y confianza en la alimentación diaria".

Por su parte, Cano ha puesto en valor el peso del sector comercial valenciano, al remarcar que "la Comunitat Valenciana es un ejemplo de cooperación entre comerciantes, administraciones y ciudadanía". Para la consellera, encuentros como este "ponen rostro a un modelo económico basado en la cercanía, la sostenibilidad y la autenticidad del producto local".

Asimismo, el presidente de Confecomer ha puesto en valor a los mercados municipales, que "constituyen un pilar fundamental del comercio de proximidad y son baluarte del producto de calidad y kilómetro 0".

También ha afirmado que desde Confecomerç, organización autonómica representante del pequeño comercio en la CV, se quiere "reconocer el papel estratégico de Confemercats para impulsar y poner en valor este formato de comercio como referente de la alimentación saludable y de calidad".

"Su integración en METRAE, la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España, fortalece su representatividad y canaliza iniciativas que contribuye a posicionar los mercados como actores clave del comercio de proximidad en todo el país", ha agregado.

"SIN ELLOS NO HABRÍA IDENTIDAD CULINARIA"

El presidente de la Real Academia de Gastronomía ha aseverado que "los mercados de abastos son la base sobre la que se construye la gastronomía española": "Sin ellos no habría identidad culinaria ni cultura de producto". Ha celebrado la elección de València como sede "por su capacidad de unir tradición, calidad y visión de futuro".

Por su parte, el presidente de METRAE ha agradecido la "implicación" del Ayuntamiento y de las organizaciones valencianas: "Este encuentro no sería posible sin la cooperación con Confemercats, Confecomerç y los mercados municipales de València".

"Son ejemplo de cómo el trabajo en red fortalece a todo el país", ha afirmado, y ha indicado que "durante el encuentro se presentará el primer protocolo nacional de actuación ante emergencias para los mercados de abastos, un proyecto que nace de la experiencia y la resiliencia de los mercados valencianos tras la dana de 2024".

El presidente Confemercats y representante de los mercados de la Comunitat Valenciana en la junta directiva de METRAE, Francisco Dasí, ha añadido que "los mercados son la primera línea de la economía real, el lugar donde el productor, el comerciante y el consumidor se encuentran cara a cara". En su opinión, "València está marcando el camino de cómo los mercados pueden ser sostenibles, digitales y muy humanos al mismo tiempo".

El programa del encuentro, que se celebra bajo el lema 'Valoro lo auténtico', aborda durante dos días los "grandes" retos del comercio tradicional: sostenibilidad, digitalización, gestión municipal y comunicación.

Entre los participantes destacan el chef Ricard Camarena, el periodista Jesús Trelis, representantes de la Real Academia de la Gastronomía Española y la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Ángel Parada y Sergio Terol, junto a vendedores de diferentes mercados, como Francisca Bonnin, Jose Manuel Manglano, Mireia Vidal, Alicia García Trenzano.

Además, el presidente de Confemercats ofrecerá la ponencia central titulada 'El futuro de los mercados a través de sus asociaciones de comerciantes'.

HOMENAJE MERCADOS AFECTADOS POR LA DANA

Las jornadas incluyen también un homenaje a los mercados valencianos afectados por la dana de 2024, con la presencia de World Central Kitchen, Embajador METRAE 2025, representado por la chef Pepa Muñoz; y una actuación de la Unió Musical Centre Històric de València, dirigida por Vicente Gabarda Porras.

El próximo lunes, 27 de octubre, el encuentro concluirá con visitas de las personas participantes a los mercados de Algirós, Rojas Clemente y el Mercado Central de València, y la entrega de los Premios METRAE 2025, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se reconocerán las iniciativas más destacadas en innovación, sostenibilidad, comunicación y gestión del comercio de abastos en España.

La inauguración del V Encuentro Nacional de Mercados ha servido para consolidar la posición de València como "referente nacional e internacional en la defensa del comercio humano, sostenible y de proximidad".

"Los mercados son la expresión más pura de la economía de barrio, pero también una herramienta estratégica de cohesión social y equilibrio urbano. València seguirá apostando por ellos como espacios de vida y de identidad colectiva", ha concluido Ballester.

METRAE agrupa a más de 150 mercados tradicionales y 25 asociaciones federadas en toda España, que abastecen a más de 7,5 millones de personas. La organización trabaja para "fortalecer la cooperación entre los mercados y las administraciones locales, impulsar la innovación y consolidar el papel social de estos espacios como puntos de encuentro, abastecimiento y memoria colectiva".