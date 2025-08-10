València convoca un concurso para crear la imagen gráfica de lugares y personajes históricos de Ciutat Vella

Archivo - Plaza de la Virgen de València. Imagen de archivo - SALÓN DEL COMIC - Archivo

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Señalizar y visibilizar de una manera "sencilla, gráfica y atractiva" los lugares y personas del centro de la ciudad que protagonizaron hechos que han marcado la historia de València. Ese es el objetivo que se ha marcado la Junta Municipal de Ciutat Vella para lanzar el concurso de creación de imagen gráfica de lugares notables del centro histórico donde sucedieron eventos importantes.

Además, tal como recogen las bases de la convocatoria, publicada el pasado 7 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la iniciativa municipal pretende "poner en valor los espacios y lugares que han tenido importancia en la vida cultural, social e histórica del centro de València, para potenciar el orgullo de pertenencia del vecindario y la ciudadanía, así como impulsar el conocimiento de la historia de nuestra ciudad y el respeto a la misma", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para la creación de la imagen gráfica se tendrá en cuenta el resultado del informe 'Ruta de los lugares notables del centro histórico de València', que será facilitado por el Ayuntamiento a las personas o entidades concursantes con el fin de tener en cuenta los espacios en los que sería de aplicación la imagen gráfica objeto del presente concurso.

El informe incluye la recopilación de los 35 lugares de interés relacionados con la vida en el centro histórico de València, las tres propuestas de rutas culturales. Ambos listados podrán ampliarse en el número, tipo de ubicaciones y rutas, y el diseño gráfico deberá ser compatible con el mismo. También abarca las 73 placas existentes en las fachadas de casas, edificios y sitios históricos.

Los profesionales, entidades y particulares interesados deberán presentar, entre otra documentación, los siguientes materiales: el diseño de un logotipo acompañado por un manual de marca para la ruta de lugares notables de València. Este documento deberá incluir: gama cromática, dimensiones mínimas y área de respeto, convivencia con otras marcas, ejemplo de aplicación práctica en web, redes sociales, publicaciones y carteles.

Además, deberán presentar el diseño de un modelo de placa en la que se puedan adaptar los diferentes lugares recopilados o lugares que se puedan recopilar más adelante; diseño de la imagen gráfica aplicada a las tres rutas culturales propuestas, que deberá estar adaptada para su difusión en diferentes formatos en internet, redes sociales e imprenta.

La información detallada deberá cumplir con la normativa establecida en el Reglamento municipal sobre uso y normalización del valenciano en el municipio de València y con la normativa lingüística que establece la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Asimismo, la imagen gráfica será original, no premiada en ningún otro concurso y no realizada en ningún otro lugar de la ciudad y que no supongan plagio de obras de otros autores. El Ayuntamiento de València ha establecido un único premio de 1.500 euros para el ganador o ganadora del concurso.

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 6 de octubre de 2025. Las solicitudes de participación pueden presentarse, de manera presencial, en la Junta Municipal de Ciutat Vella (Plaza Alfons el Magnànim, 1D), y a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia en mediante la opción 'Solicitudes no catalogadas'.

Si se utiliza esta segunda alternativa, deberá adjuntarse los archivos debidamente nombrados y numerados de todo el material exigido por el concurso, así como el adicional si lo hubiere, así como enviar un correo a jmciutatvella@valencia.es con una copia del número de registro de entrada, para evitar posibles extravíos.