'Valencia, cuna del ajedrez moderno': un documental reivindica el origen del juego en un poema de 1475

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Valencia, cuna del ajedrez moderno' destaca y reivindica el origen del ajedrez contemporáneo en la ciudad de València, que data de un poema valenciano del año 1475.

Este proyecto audiovisual --de Altriam Media, dirigido por Faus Olmos, producido por Gracia Soriano e impulsado por la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia-- indaga en cómo este juego de estrategia basas sus reglas en el texto escrito hace 551 años 'Scachs d'amor', pieza de autoría colectiva de tres poetas valencianos: Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles y Francí de Castellví.

En la presentación, celebrada en el Centre del Carmen de Cultura Contemporània (CCCC), el director general de Deporte, Luis Cervera, ha explicado que el ajedrez, "practicado por millones de personas en todo el mundo, se juega con reglas que se escribieron en un poema valenciano datado en 1475. Este importante hecho histórico no es conocido por la mayoría de la sociedad, algo que pretendemos ayudar a paliar con este documental".

Por este motivo se hace patente, "la voluntad de la Generalitat por apoyar la grabación de este audiovisual" que visibiliza el trabajo que realizan investigadores como el valenciano José Antonio Garzón para "bucear en los orígenes valencianos del ajedrez moderno", recoge la administración autonómica.

En el poema se encuentra la primera descripción del movimiento de las piezas de la dama o de la reina, así como un primer reglamento del ajedrez moderno y una partida completa desarrollada íntegramente con reglas actuales. El documental narra cómo todos los repertorios de partidas actuales se inician con esa partida de ajedrez descrita en València en el siglo XV.

La pieza documental es parte del programa conmemorativo del 550 aniversario del nacimiento del ajedrez contemporáneo. Se trata de un proyecto diseñado por la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez Moderno, entidad participada por la Generalitat, el Ayuntamiento de València, la Fundación Deportiva Municipal, la Universitat de València, Visit València y la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana.