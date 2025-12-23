València dará la bienvenida a 2026 con música, animación y campanadas infantiles

Archivo - Fiesta de Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento de València - TURISMO VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

València se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una celebración en la plaza del Ayuntamiento pensada para todos los públicos y con un marcado carácter "familiar, festivo y seguro", con música y animación.

Uno de los momentos más destacados de la jornada serán las campanadas infantiles, organizadas por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, que este año amplían su horario y se celebrarán de 10.30 a 13.00 horas, lo que permitirá a más familias disfrutar de esta cita tan esperada, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante toda la mañana, la plaza se transformará en "un espacio lleno de ilusión" con animación infantil, espectáculos de circo y zonas de photocall, pintacaras y globoflexia, pensadas para el disfrute de todos los niños y niñas.

A las 12 horas, el reloj del Ayuntamiento marcará las 12 campanadas para que pequeños y pequeñas y sus familias puedan recibir el año nuevo. Como gran novedad, Gisela será la encargada de amenizar en directo este momento poniendo voz y música a uno de los momentos más especiales del día.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que "las campanadas infantiles se han consolidado como una cita imprescindible para las familias y este año hemos querido reforzarlas ampliando el horario y contando con una artista tan querida como Gisela, para que los niños y niñas vivan una experiencia llena de ilusión, música y alegría".

CAMPANADAS FIN DE AÑO 2025

Por la noche, la plaza del Ayuntamiento volverá a ser el punto de encuentro para despedir el año. El recinto se cerrará al público a partir de las 20.30 horas y el acceso se abrirá desde las 22.00 horas a través de los cinco puntos habilitados: Marqués de Sotelo, passeig de Russafa, Correos, Barcas y María Cristina.

En estos puntos de acceso se repartirán 10.000 vasos reciclables con el objetivo de evitar la entrada de envases de cristal al recinto y reforzar la seguridad durante la celebración.

La música correrá a cargo de reconocidos DJ del panorama valenciano y nacional. El encargado de abrir la noche será el valenciano Boccachico, que ofrecerá una sesión llena de ritmo desde uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el balcón del Ayuntamiento de València, con el objetivo de hacer bailar y disfrutar al público asistente.

El punto álgido y esperado de la noche será a las 23:59 con el inicio de la cuenta atrás de 12 campanadas que marcarán la entrada al 2026 con un espectáculo combinado de música, luces y fuegos artificiales de la pirotecnia Vulcano.

Tras la llegada del nuevo año, a partir de las 00.00 horas, tomará el relevo Pepino Marino, que pondrá la banda sonora a los primeros compases de 2026 con una sesión especial cargada de temas festivos. Finalmente, Ele DJ será la encargada de poner el broche musical a la noche, aportando energía y dinamismo con una mezcla de géneros como el pop y el house. Más de 10.000 palos de luces LED ayudarán a crear una atmósfera festiva en toda la plaza.

"Queremos que la plaza del Ayuntamiento sea el punto de encuentro de la ciudadanía para una noche tan especial, donde, de una forma segura, la música y el ambiente festivo nos permitan comenzar el nuevo año con ilusión, alegría y optimismo", ha destacado Mónica Gil.