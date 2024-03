València dedicará una plaza a las falleras mayores de la ciudad para "devolverles todo su esfuerzo desinteresado"

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que la ciudad dedicará una plaza a las falleras mayores de Valencia. "Es un homenaje que la ciudad debe dar a las máximas representantes de las Fallas, las que escriben durante un año una página de la historia de la ciudad y a las que se les debe este reconocimiento (...) València ha de devolveros todo ese esfuerzo desinteresado con vuestro propio espacio en la ciudad", ha expresado.

Catalá ha realizado este anuncio en la recepción a las falleras mayores de València, celebrada en la tarde de este miércoles en el Ayuntamiento, un encuentro en el que se han dado cita 49 de las últimas 60 falleras mayores de la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El cariño de los valencianos por sus falleras mayores es tan grande que creemos que es necesario, además de crear esta cita anual en el Ayuntamiento, que una plaza lleve vuestro nombre, porque seguís siendo nuestras mejores embajadoras, no sólo de las Fallas sino de la ciudad", ha manifestado.

"No sólo sacrificasteis una año de vuestra vida sino que habéis seguido dedicándoos siempre a València y sus Fallas. No hay fallera mayor de València que no atienda una petición desde la comisión más pequeña de la ciudad hasta cualquier petición del consistorio y, por eso, València ha de devolveros todo ese esfuerzo desinteresado con vuestro propio espacio en la ciudad", ha continuado.

En el Salón de Cristal de la Casa Consistorial se han dado cita desde la fallera mayor de 1966, María de los Llanos Bordo di Carminati Martínez, hasta Mª Estela Arlandis, actual fallera mayor de València. También han estado presentes las falleras mayores Carmen Jarabo y Sandra Bonet, que cumplen, respectivamente, el 50 y 25 aniversario de su reinado.

Por último, María José Catalá ha agradecido a todas ellas el hecho de haber "enaltecido la historia de nuestra fiesta con vuestra simpatía, con gracia, elegancia y orgullo de valenciana". "Sois lideresas, referentes, que habéis representado y seguís representando a València, a las Fallas y a la mujer valenciana, con dignidad y a la altura de esta gran fiesta. Y gracias por ser las mejores embajadoras de nuestra ciudad", ha agregado.