València Design Fest cierra su III edición con más de 70 actividades y "un futuro creativo en expansión"

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de València Design Fest ha llegado a su fin tras más de un mes en el que la ciudad se ha convertido en un "auténtico epicentro internacional del diseño". El festival, impulsado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, ha superado "todas las expectativas" con más de 70 actividades celebradas en más de 40 ubicaciones entre septiembre y octubre, lo que lo ha consolidado como "el gran escaparate anual de la creatividad valenciana".

El encuentro 'Future of Fashion', dedicado a la moda sostenible y a la innovación en la industria textil, puso el pasado jueves el broche final a un programa que ha llenado València de exposiciones, charlas, conferencias, talleres, rutas, debates, instalaciones, cine y experiencias, abarcando disciplinas tan diversas como el diseño, la arquitectura, la artesanía, la gastronomía o la innovación social, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

"Cuando presentamos el programa hace apenas un mes hablábamos de 60 actividades. Hoy han sido más de 70. Es lo que tiene la efervescencia creativa valenciana: un ecosistema que desde la Fundació del Disseny seguimos activando, que está más vivo que nunca, que conecta y que demuestra que el diseño es mucho más que una disciplina estética. Es una manera de entender el mundo y de transformarlo", ha destacado el director de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, Xavi Calvo.

Desde el 12 de septiembre hasta el 16 de octubre, durante más de cinco semanas, València Design Fest ha propuesto un "extenso" recorrido por el presente y el futuro del diseño, con un programa que ha combinado reflexión y divulgación, pensamiento crítico y experiencias creativas, "siempre desde los ejes de la sostenibilidad, la artesanía contemporánea y el diseño de ciudades".

Han participado como sedes del programa más de 40 espacios, centros culturales de la ciudad como el MuVIM, La Nau, L'ETNO, el Museu de Belles Arts, el Centro del Carmen, Bombas Gens, la Galeria del Tossal; lugares como Veneno House, Merkato Hub, el estudio de Odosdesign, La Salita, el nuevo taller de Canoa Lab, la galería Pasaje 94, Off Line café, el Mercado de Tapinería o las instalaciones de IKEA València; centros públicos como La Harinera o Las Naves de València Innovation Capital, La Filmoteca, Feria Valencia con el certamen Feria Hábitat y el salón NUDE de nuevos talentos, las instalaciones de Espai Alfaro y del Colegio Territorial de Arquitectos de València.

También sedes académicas abrieron sus puertas para desarrollar actividades como la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València, la Universidad CEU Cardenal Herrera, Barreira Arte+Diseño, CEI Valencia, LABA Valencia, la Universidad Europea de València y las escuelas de Diseño y de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.

El festival ha reunido a profesionales, empresas, instituciones culturales, escuelas y ciudadanía en torno a actividades que "han demostrado el papel transformador del diseño en todos los ámbitos".

Desde la muestra y todos los eventos satélite de 'Tiempo + Materia' un proyecto comisariado por Estudio Savage, hasta los debates, conferencias y presentaciones, cada cita "ha contribuido a consolidar a València como un referente creativo internacional".

València Design Fest "ha demostrado, un año más, que el diseño va mucho más allá de lo funcional o lo estético, algo que se trabajó especialmente en todo el proyecto que llevó a València a ser Capital Mundial del Diseño en 2022", han sostenido desde la organización del evento.

Ahora, la edición de 2025 "ha dejado patente la fortaleza de un ecosistema creativo que sigue creciendo, que se reinventa y que proyecta al mundo a València, elegida también como City of Design por la UNESCO en su Red de Ciudades Creativas, como una ciudad innovadora, abierta y con el diseño en su ADN".

ARQUITECTURA

El bloque dedicado a arquitectura y ciudad ha tenido este año un papel "especialmente relevante" dentro de València Design Fest, lo que ha hecho que "se consolide como un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de los entornos que habitamos".

A través de conversaciones, talleres, presentaciones y colaboraciones internacionales, el programa ha abordado desde la neuroarquitectura y el diseño centrado en las personas hasta nuevos modelos de vivienda, usos del espacio público y soluciones urbanas inclusivas y sostenibles.

"La arquitectura es, en esencia, una herramienta social. Con este bloque del festival hemos puesto el foco en cómo el diseño de las ciudades puede responder a los retos contemporáneos y anticipar nuevas formas de habitar, demostrando que cada decisión arquitectónica tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida" ha añadido el director de proyectos de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, Roberto Heredia.

En este marco, la arquitectura se ha presentado "no solo como una disciplina creativa, sino también como una poderosa herramienta social capaz de impulsar cambios profundos en la manera en que convivimos". Desde las perspectivas más académicas hasta las propuestas más experimentales, cada actividad "ha evidenciado que el diseño urbano tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida, fomentar el bienestar colectivo y anticipar nuevas formas de habitar nuestras ciudades".

Toda la programación y contenidos destacados de València Design Fest están disponibles en su web y en la guía oficial Pocket Design Guide 2025.