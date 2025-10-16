València destina 85.000 euros a promover la accesibilidad y la inclusión social a través de las artes escénicas

València destina 85.000 euros a promover la accesibilidad y la inclusión social a través de artes escénicas - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Acción Cultural, ha concedido un total de 85.000 euros en ayudas a 14 entidades sin ánimo de lucro para desarrollar Proyectos de Especial Interés, es decir, aquellos que favorezcan la accesibilidad y la inclusión social a través de las artes escénicas en toda su diversidad.

En concreto, estas subvenciones responden al "compromiso municipal" de impulsar proyectos culturales transformadores que integren la participación ciudadana y la diversidad, así como promover la investigación, el intercambio de experiencias y el conocimiento, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

De este modo, se apoya iniciativas que utilizan la danza, el teatro o el circo como herramientas de transformación y cohesión social con el objetivo de acercar la cultura a toda la población y fomentar la participación de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión.

Así, cada proyecto recibirá una subvención en función de la puntuación obtenida en la valoración técnica, siempre sin superar el límite máximo establecido en la convocatoria de 10.000 euros.

Entre las entidades y asociaciones beneficiarias se encuentran: La Subterrània Coop. V.; Fevadis, Associació Sargantana Circ Inclusiu, Adonar, Asociación Cultural y Social Dalt; Asociación Creat (Creación y Formación en Artes Escénicas); Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats; Ambit; A Tot Arreu Circ-Atac; Tot per l'Aire; Prosa Elástica; Asociación Teatral Cercle de Benimaclet, Eledansa y Avapace (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral).

Los proyectos que se financian se han tenido que desarrollar entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, e incluir programas educativos, foros, residencias artísticas o soluciones innovadoras que promueven la interacción cultural y se incluya claramente la participación del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de València.