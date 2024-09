València elige a las 26 candidatas a falleras mayores de 2025

Mª Estela Arlandis y Marina García se despiden con "espíritu indestructible" y "muchas ganas de seguir agrandando la fiesta"

"Aunque nuestro reinado acabe, nuestro amor por València y su fiesta será eterno", prometen en un discurso con referencias a Estellés



VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas de la ciudad de València han elegido este sábado a las 26 componentes que conformarán las cortes de honor de las falleras mayores de València de 2025 y que optarán a ser designadas el próximo 14 de octubre como máximas representantes de las fiestas josefinas.

El mundo fallero se ha congregado en la noche de este 28 de septiembre en el tradicional acto de la 'Elecció', celebrado en el pabellón de la Font de Sant Lluís, conocida como 'la Fonteta'. Al finalizar el evento se han desvelado los nombres de las 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor infantil de València y las otras 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor. Entre ellas se elegirán a las dos máximas representantes.

El color ha invadido el recinto un año más, con globos, pancartas y fotografías que amigos y familiares de las distintas candidatas han desplegado para animarlas y transmitirles su apoyo. Camisetas, chapas o carteles cargados de ilusión con numerosos mensajes de ánimo han inundado las gradas del pabellón.

Pasadas las 19.30 horas han hecho su entrada en 'la Fonteta' las falleras mayores de València, Mª Estela Arlandis y Marina García, así como sus cortes de honor, que han sido recibidas entre aplausos y muestras de afecto de familiares y numerosos falleros y falleras que esperaban expectantes su llegada. El acto protocolario ha dado comienzo a las 20.00 horas.

'NEREIDAS'

El espectáculo, bajo el lema 'Nereidas', ha consistido en un viaje en cuatro actos a través de los elementos agua, aire, tierra y fuego, representados por unas ninfas del mar de la mitología griega. En el primero de ellos (agua), estos seres emergen de las profundidades del océano mientras evocan las olas y las corrientes marinas. Tras el descanso, en el segundo acto (aire) las nereidas se han transformado en espíritus del viento en representación de "la libertad y la ligereza" entre nubes y cielos abiertos.

El tercer acto ha transportado al público a la tierra con unas nereidas guardianas de manantiales y ríos subterráneos que, con movimientos firmes y rítmicos, han simbolizado la estabilidad y el crecimiento del agua. Finalmente, en el cuarto acto (fuego) se han convertido en espíritus del vapor y fuego, momento en que 26 de ellas han sido "las escogidas para representar el ciclo fallero de 2025 manteniendo viva la llama de nuestra fiesta".

DESPEDIDA FALLERAS MAYORES 2024

El evento, a su vez, ha servido como despedida de las falleras mayores de València de 2024, Mª Estela Arlandis y Marina García. En su discurso, de unos 20 minutos de duración y que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por sus lágrimas de emoción ante un pabellón que ha ovacionado sendas intervenciones, han mostrado su agradecimiento al mundo fallero: "Nos habéis llenado tanto el corazón que nunca tendremos tiempo en la vida para agradeceros vuestro apoyo y amor".

Al comienzo de su discurso han dedicado palabras a las componentes de sus respectivas cortes de honor: "26 corazones unidos por una misma razón, su amor por las Fallas. Juntas empezamos a escribir una bonita historia, porque dicen que, si sueñas muy fuerte, se hace realidad. Y así fue, porque escribir es la manera más profunda de leer la vida y nosotros hemos escrito la nuestra para que nunca se olvide aquello que hemos vivido, para que nunca se nos olvide agradecer a València y a las Fallas todo vuestro aprecio".

Así, han agradecido a sus compañeras que junto a ellas han podido "aprender que la verdadera esencia de las Fallas va más allá de lo que se puede ver, porque la magia de esta fiesta no reside solo en el arte efímero que plantamos o en los fuegos que iluminan el cielo, sino en nuestro espíritu indestructible".

"MUCHAS GANAS DE SEGUIR AGRANDANDO LA FIESTA"

Tras un año de reinado, Arlandis ha emprendido su "vuelta a casa" con "el corazón lleno y muchas ganas de seguir agrandando esta fiesta", mientras que García lo ha hecho con "una alegría compartida". No obstante, han apuntado que todavía les "quedan páginas por escribir y leer juntos" para poner el broche de oro a un año que ha sido, según han calificado, una "combinación perfecta de comedia y aventura".

"Continuamos escribiendo nuestro cuento juntas, toda la vida, porque 'no hi havia a València dos amants com nosaltres' (no había en València dos amantes como nosotras)", ha pronunciado Mª Estela Arlandis, haciendo uso del famoso verso del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés.

Las falleras mayores de València de 2024, han subrayado en "el final de este capítulo" que en "todos los finales son también principios" y han lanzado un mensaje a las futuras máximas representantes de 2025: "¿Estáis preparadas para escribir vuestra propia historia? Aquí dejamos papel y tinta, muchas páginas en blanco que rellenar y disfrutar".

Finalmente, Arlandis y García se han despedido con "el corazón tranquilo y una sonrisa en los labios" y han prometido: "Aunque nuestro reinado acabe, nuestro amor por València, por su gente y por su fiesta será eterno. Porque, aunque hoy nos despedimos, siempre podremos volver a releer el capítulo más maravilloso de nuestra vida fallera. Gracias, València, y hasta siempre".

CITAS A ESTELLÉS, 'EL PRINCIPITO' O BLASCO IBÁÑEZ

En su intervención, las falleras mayores han citado versos de una veintena de autores y obras, entre ellos Voltaire, 'El Principito' (Antoine de Saint-Exupéry), Vicent Andrés Estellés, Paulo Coelho, Virginia Wolf, Pablo Neruda, Antonio Machado, Rosa Montero o Vicente Blasco Ibáñez.

Tras el descanso, en la segunda parte del espectáculo ha sido el turno del desfile de las candidatas infantiles y adultas antes de que el secretario general de Junta Central Fallera, poco antes de las 23.00 horas, pusiera el broche de oro al pronunciar los nombres de las 26 afortunadas que optarán a ser falleras mayores de València de 2025.

CORTES DE HONOR 2025

De esta manera, las 13 candidatas a fallera mayor infantil de València de 2025 son Noa Domínguez (falla Serra Martés-Miguel Servet), Mar Belenguer (Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs), Lourdes Figueras (Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero), Julia Medina (General Pando-Serrano Flores), Ainhoa Gómez (Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana), Lucía Martínez (Plaça de la Mercé), Lucía García (Arxiduc Carles-Xiva), Valeria Martínez (Carcaixent-Compromís de Casp), Lourdes Serrano (Alemanya-El Batxiller), Mónica García (Av. de França-Alfred Toran i Olmos), Inés Bordás (Pintor Maella-França-Menorca), Martina Fas (Plaça de la Moreria) y Cayetana Rebollo (Rosari-Plaça Calabuig).

Por su parte, las 13 candidatas a fallera mayor de 2025 son Carla Marcos (falla Marià Benlliure-Séquia de Tormos), Carolina Torres (Mestre Arambul Sanz-Campanar), Beatriz Navarro (Riu Segura de Forn d'Alcedo), Carme Montes (Sant Antoni), Claudia Ausina (Rubén Dario-Fra Lluís Coloner), María Sanmiguel (Montortal-Torrefiel), María Mahiques (Goya-Brasil), Carolina Rueda (Molinell-Alboraia), Berta Peiró (Riplalda- Beneficiència-Sant Ramon), Lucía Latorre (Regne de València-Duc de Calàbria), Paula Fernández (Regne de València-Císcar), Claudia Saez (Bilbao-Maximilià Thous) y Mireia Mansilla (França-Alfred Toran i Olmos).