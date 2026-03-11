València homenajea a las víctimas del 11M: "Merecen memoria, dignidad y justicia"

El Ayuntamiento de València homenajea a las víctimas del 11M en el 22 aniversario - AJUNTAMENT

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha rendido este miércoles un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, en el vigésimo segundo aniversario de la masacre, para reivindicar que "merecen siempre memoria, dignidad y justicia". Un total de 193 personas perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas en los ataques terroristas a cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid.

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, acompañada de concejales y concejalas de los cuatro grupos políticos que conforman la corporación --PP, Compromís, PSPV y Vox--, han guardado un minuto de silencio a las puertas de la casa consistorial, en la plaza del Ayuntamiento, en recuerdo de las víctimas del 11M y también con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Catalá ha agradecido que "toda la corporación municipal se haya unido en un día como este", porque "las víctimas del terrorismo merecen siempre memoria, dignidad y justicia; siempre están presentes en nuestros pensamientos, en la acción pública, y no tenemos que olvidar lo que ha pasado, para no repetir errores y, sobre todo, para no blanquear en ningún caso el terrorismo".

"El terrorismo que mata, el terrorismo que desde luego ha hecho tanto daño en nuestro país a tantas familias, merece desde luego todo nuestro reproche, además de toda nuestra memoria para no caer en esos errores", ha manifestado en declaraciones posteriores a los medios.

Además, la primera edil ha defendido que "en un contexto internacional tan convulso" como el actual, es necesario "dar un paso adelante y, desde luego, nunca, nunca olvidar a las víctimas del terrorismo y a sus familias, porque son prioritarias".