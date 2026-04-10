València impulsa el talento tecnológico femenino con el Hub Lab de Pascua en La Harinera

València impulsa el talento tecnológico femenino con el Hub Lab de Pascua de Technovation Girls en La Harinera - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

València acoge esta semana en La Harinera del Grao el Hub Lab de Pascua de Technovation Girls Comunitat Valenciana, un espacio intensivo de aprendizaje donde niñas y jóvenes trabajan en el desarrollo y la presentación de proyectos tecnológicos.

El Hub Lab de Pascua, organizado con el apoyo de València Innovation Capital, reúne durante estos días entre 30 y 40 estudiantes, que trabajan de forma intensiva en la fase final de sus proyectos antes de las próximas etapas de la competición, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En la actual edición del programa Technovation Girls, que dura varios meses, participan más de 160 estudiantes, de un total de 180 inscritas, procedentes de 39 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que consolida el crecimiento de esta iniciativa que "busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y adolescentes".

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha destacado "la importancia de iniciativas como Technovation Girls para reducir la brecha de género en el ámbito científico y tecnológico".

"Las vocaciones científicas y tecnológicas empiezan muchas veces con una chispa, una pregunta, una curiosidad, una niña que se atreve a imaginar que también puede formar parte del futuro", ha destacado.

"Sin embargo todavía existe una brecha importante, ya que según la Unesco, menos del 30 por ciento de las personas investigadoras en el mundo son mujeres y, en España, solo alrededor del 16% del alumnado en carreras vinculadas a la informática son mujeres, por eso tenemos el reto de despertar vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas y generar referentes que animen a más niñas a explorar este camino", ha expresado.

Llobet también ha subrayado que desde el Ayuntamiento, a través de València Innovation Capital, pretenden "consolidar un ecosistema donde la innovación también sea inclusiva y genere oportunidades para todos".

Según la concejala, programas como Technovation Girls "permiten a las jóvenes aprender a programar, pero también a pensar, a crear, a trabajar en equipo y a comunicar ideas capaces de transformar el mundo".

APRENDER TECNOLOGÍA Y SABER COMUNICARLA

Durante el Hub Lab de Pascua, las participantes no solo avanzan en el desarrollo técnico de sus proyectos, sino que trabajan también en uno de los elementos "clave" de la competición: la comunicación del impacto de sus soluciones tecnológicas.

Las estudiantes están desarrollando el storytelling de sus proyectos, planificando y grabando los vídeos de presentación y editando los materiales con los que explicarán sus ideas ante el jurado de Technovation.

Para ello, cuentan con el acompañamiento de más de 45 mentores y mentoras procedentes de empresas tecnológicas, organizaciones profesionales y entidades académicas. Entre ellas, Inditex, NTT Data, Edicom, Datadec, Aveva Group, ITI, GFT o ACM-Women UPV, que comparten su experiencia y ayudan a mejorar los proyectos de las jóvenes.

Las participantes proceden de centros educativos de la Comunitat Valenciana, entre los que destacan San José de Carolinas (Alicante), IES Antonio Sequeros, CEIP Vivers, Colegio Argos, Colegio Altozano, Escuelas Profesionales Luis Amigó, Mas Camarena, King's College Alicante, IALE International School, American School of Valencia, Escolapias València o IES Jordi de Sant Jordi.

Este amplio ecosistema educativo refleja el "creciente interés por programas que fomentan la participación femenina en la tecnología y el emprendimiento digital".