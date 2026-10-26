València instala placas conmemorativas de la dana en pedanías y cementerio para rendir homenaje a las víctimas

Imagen de una de las placas instaladas - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha instalado este lunes tres placas conmemorativas de mármol en las puertas de las alcaldías pedáneas de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo y otra en el Cementerio General en homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Esta iniciativa tiene como objetivo "preservar su memoria y expresar el recuerdo permanente de la ciudad hacia las personas que perdieron la vida y sus familias".

La colocación de las placas cumple el acuerdo adoptado por el pleno municipal en la sesión extraordinaria del 18 de noviembre de 2025, que contempla la instalación de "elementos conmemorativos", con textos "destinados a recordar a las personas de València fallecidas como consecuencia de la tragedia". En total perdieron la vida 17 personas en las tres pedanías del sur.

Bajo el lema 'La ciutat de València en homenatge a les víctimes de la dana. Sempre en el nostre cor' (La ciudad de València en homenaje a las víctimas de la dana. Siempre en nuestro corazón), estos elementos convierten estos espacios en "lugares de recuerdo y homenaje".

ACUERDO PLENARIO

La iniciativa se enmarca en el "compromiso institucional del Ayuntamiento de València con la memoria y el respeto hacia las víctimas de la dana y sus familias". El acuerdo plenario del 18 de noviembre de 2025 subraya que las personas fallecidas y sus allegados constituyen una "prioridad" para la administración municipal, que "mantiene su voluntad de acompañar a quienes sufrieron las consecuencias de la catástrofe".

Contempla, además, un conjunto de medidas destinadas a mantener viva la memoria de las víctimas de la dana, acompañar a sus familias y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. Entre ellas, el Ayuntamiento de València expresa oficialmente "su cariño, apoyo y más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas y al conjunto de afectados", y reafirma "su compromiso de mantener abiertas las puertas de la institución municipal para atender sus necesidades, inquietudes y peticiones desde el respeto, la memoria y la reparación".

Asimismo, el acuerdo incluye el cumplimiento del Decreto 156/2025 de la Generalitat, por el que se declara el 29 de octubre como Día de Duelo Oficial en memoria de todas las víctimas de la dana.

SALUD MENTAL

En el ámbito de la atención a las personas afectadas, el consistorio acuerda continuar desarrollando el Plan de atención psicológica especializada y de salud mental, en colaboración con la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide, dirigido al conjunto de afectados y, de manera prioritaria, a los más de 1.500 alumnos de las pedanías.

El servicio se mantendrá "durante el tiempo necesario para favorecer su recuperación emocional y contribuir a sanar las heridas provocadas por la catástrofe", señala el consistorio. También se recoge la continuidad de las acciones derivadas del documento de conclusiones de la Comisión para el estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana, constituida a principios de 2025.

Además, incluye un reconocimiento expreso a la labor de los servicios de emergencias municipales -Bomberos, Policía Local y Protección Civil-, Cruz Roja, el personal municipal y las personas voluntarias que participaron en la gestión de la emergencia y la postemergencia.