València invita a los turistas a volver y "dejar el modo sofá y balcón"

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

València invita a los turistas a volver a viajar y "dejar el modo confinamiento de casa, sofá y balcón" con la nueva campaña 'Modo ON', destinada a visitantes nacionales y de otros países y abierta a expandirse durante las fases de desescalada.

"Nos espera el mar, la luz, la fiesta y la alegría", canta en el anuncio la cantante valenciana Sole Giménez, cediendo su voz a esta iniciativa del Ayuntamiento y la fundación Visit València. El vídeo va acompañado de imágenes animadas en redes sociales para deslizar del modo 'off' al 'on'.

En un contexto de incertidumbre, esta campaña flexible trata de respaldar al sector, dar confianza a los turistas y reactivar el consumo desde la seguridad y la responsabilidad, así como de posicionar a València en la lista de deseos para escapadas, han desgranado el gerente de la fundación, Toni Bernabé, y el concejal de Turismo, Emiliano García.

'València en modo ON' exhibe la belleza de la ciudad, desde esta semana en fase 1 con terrazas, galerías y tiendas abiertas. Las fotos captan grandes espacios como las Artes y las Ciencias, La Marina o la plaza de la Virgen, todavía sin demasiada gente, pero se irán actualizando con el tiempo.

La intención es situar al visitante en el contexto real del 'cap i casal' para "activar todos sus atributos" como enclave mediterráneo, dentro del plan de estímulo al turismo presentado la semana pasada: "Activamos el modo sol, el modo sentirse bien; València pulsa el botón de la recuperación".

València es, en definitiva, "el lugar perfecto, una ciudad accesible y segura que arropa y acoge de nuevo al turista", en una llamada a "volver a sentir y a conectar" a pesar del coronavirus. Ya hay imágenes preparadas para los próximos meses, con el modo 'on' en Navidad, festivales de música o incluso las Fallas 2021.

SIEMPRE EN "MODO GRACIAS"

Pero el proyecto no quiere dejar de lado los aplausos e incluye una imagen dedicada a los profesionales que no han parado, con el lema 'Permanentemente modo gracias ON', dedicada tanto a los sanitarios como a los de servicios sociales, seguridad y abastecimiento.

Junto a la campaña, en la web de Visit València hay rutas de 'running' alternativas, un listado de restaurantes con servicio a domicilio o de comida para llevar, curiosidades de la capital del Túria para contar a los niños en los paseos, nuevos espacios peatonales o recorridos a pie por los barrios. También informa de las reaperturas y medidas de seguridad en espacios culturales y de ocio y consumo.