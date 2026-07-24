València licita por 3,5 millones el contrato de supervisión y control de la gestión del tráfico

Sala de gestión de tráfico - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes sacar a licitación el contrato de prestación del servicio de control de la gestión del tráfico en la ciudad, con un valor de 3,5 millones de euros (IVA incluido), y una duración de cinco años.

El concejal portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado que se trata de un contrato "destinado a garantizar que el servicio se presta conforme a los estándares de calidad exigidos y que se puedan realizar las labores de control técnico, coordinación de seguridad y salud y el seguimiento de la ejecución del contrato y la verificación de su correcto funcionamiento".

El portavoz ha subrayado que los pliegos de la licitación incorporan "exigencias reforzadas" en materia de protección de datos y de ciberseguridad y ha destacado "la importancia, en el contexto tecnológico actual, de que las administraciones garanticen y procuren en todo momento la protección de los datos y su custodia".

"La gestión del tráfico en la ciudad de València conlleva el manejo y la gestión de datos e información muy relevantes y, por tanto, en este contrato lo que pretendemos es blindar que toda esa información sobre la gestión del tráfico en nuestra ciudad tenga las máximas garantías de seguridad", ha señalado.