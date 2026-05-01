València lleva a exposición pública el PAI del Grao, que actuará sobre 380.000 m2 y prevé 3.200 viviendas

Sale a exposición pública el PAI del Grao - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha anunciado que abrirá "en los próximos días" el período de exposición pública del PAI del Grao, un desarrollo de 380.000 metros cuadrados entre el final del Jardín del Turia y la Marina Real, que prevé 3.200 nuevas viviendas y destina el 85 por ciento del suelo a usos públicos, con una inversión de más de 150,4 millones de euros a cargo de los promotores.

Dentro de esos 150,4 millones de cargas de urbanización se incluyen dos aportaciones específicas "de interés" para el conjunto de la ciudad: los 5,9 millones de euros para la futura prolongación del soterramiento de las vías en Serrería, que completará la continuidad de la Avenida de Francia hasta el mar, y otros 4,5 millones de euros para la construcción de un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos que reducirá el riesgo de inundación y aliviará la presión sobre la depuradora de Pinedo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

De esta manera el Ayuntamiento avanza en el desarrollo de un sector donde se prevé la construcción de 3.204 viviendas, de las cuales 534 serán de protección pública y hasta 250 se construirán en suelos dotacionales que recibirá el Ayuntamiento. De la superficie total del ámbito, el 85% se destina a usos de titularidad pública mediante zonas verdes, viarios y equipamientos públicos.

El 14,2% corresponde a parcelas edificables privadas, lo que permite una ordenación en altura -con torres de entre 23 y 40 plantas- "que libera el espacio en planta para el uso ciudadano", añade el consistorio.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado que la apertura del periodo de exposición pública "abre el proceso administrativo para la urbanización definitiva de este sector y evidencia que el equipo de gobierno trabaja en todos los frentes y en un horizonte temporal de medio y largo plazo para aumentar la oferta de vivienda en Valencia".

"ICÓNICO"

"No solo incorporamos un millar de viviendas para poder ofrecerlas en alquiler asequible, también impulsamos 18 PAI que nos van a permitir materializar los futuros desarrollos sobre los que construir más viviendas. El PAI del Grao es uno de los más icónicos y potentes, no solo por las 3.200 viviendas que prevé, sino porque configura una nueva centralidad y conseguirá que, por fin, València conecte con el mar a través de un gran pulmón", ha incidido Giner.

Además del número de viviendas que incorpora este desarrollo, el beneficio "más visible" para la ciudad será la "culminación" del Delta Verde al final del Jardín del Turia, sostiene el consistorio. El PAI aportará 105.000 m2 de zonas verdes dentro del propio sector, a los que se sumarán 54.000 m2 del tramo final del Jardín del Turia, que quedará así conectado con el futuro Parque de Desembocadura y con la Vía Verde del Cabanyal. En total, la ciudad "ganará más de 160.000 m2 de espacios verdes ligados directamente a esta actuación".

La sostenibilidad y la protección frente al riesgo de inundación son otro eje central del proyecto. El desarrollo incluirá un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos, cofinanciado con una aportación privada específica de 4,5 millones de euros, y un sistema de drenaje sostenible (SUDS) diseñado para filtrar el agua de lluvia hacia los acuíferos y reducir la carga sobre la depuradora de Pinedo.

PUENTE PROVISIONAL SOBRE LAS VÍAS DE SERRERÍA

El proyecto contempla también una aportación económica para la solución de una infraestructura de movilidad "pendiente desde hace décadas": los promotores del sector aportarán 5,9 millones de euros para el futuro soterramiento de las vías en Serrería. Hasta su ejecución, se instalará un puente provisional sobre las vías férreas que dará continuidad a la Avenida de Francia.

En este sentido, en relación al soterramiento pendiente de las vías de Serrería, Giner ha destacado que "esperar a que el Ministerio ejecute lo que lleva paralizado años supondría renunciar a las 3.200 viviendas previstas en el PAI y, con la necesidad de vivienda que existe, no sería responsable por nuestra parte. Ahora bien, la integración plena de este desarrollo solo será posible si se elimina definitivamente esa cicatriz urbana", ha mantenido.

Un segundo puente, sobre el Jardín del Turia, conectará los barrios de Moreras y Nazaret con el nuevo sector e incluirá reserva de espacio para la futura prolongación de la línea de tranvía.

El nuevo ámbito incorporará además 36.000 me de equipamientos públicos -mayoritariamente educativos-, 1.800 nuevas plazas de aparcamiento público, y una red de 3,2 kilómetros de carril bici que enlazará con la infraestructura ciclista de la ciudad.

La Avenida de Francia y el Paseo de la Alameda reducirán su número de carriles rodados para ganar espacio peatonal y arbolado, con 430 nuevos alcorques. El sector reserva también 94.000 m2 de uso terciario junto a la Marina, con capacidad para acoger actividades de innovación, oficinas y hostelería que conformarán un nuevo hub tecnológico junto a La Marina.