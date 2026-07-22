València Music City duplica la participación del sector y destina 200.000 euros a 26 proyectos musicales - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones de València Music City 2026, impulsada por el Ayuntamiento y promovida por València Innovation Capital, destinará un total de 200.000 euros a 26 proyectos musicales.

La iniciativa, desarrollada desde el ecosistema de innovación de Las Naves, ha duplicado el número de solicitudes respecto a la edición anterior: en 2025 se presentaron 37 propuestas y resultaron beneficiarias 16, mientras que este año la convocatoria ha alcanzado las 74 solicitudes, destaca el consistorio en un comunicado.

El crecimiento "confirma la consolidación de estas ayudas como una herramienta de impulso para el tejido musical de la ciudad y como una vía para desarrollar eventos, conciertos, festivales y actividades alineadas con la estrategia València Music City 2025- 2030", aseguran.

El presupuesto de la convocatoria ha aumentado en 50.000 euros, desde los 150.000 euros de 2025 hasta los 200.000 euros actuales. Este incremento permite ampliar de 16 a 26 el número de proyectos respaldados y concentrar buena parte del apoyo en los tramos de mayor cuantía: ocho iniciativas recibirán 10.000 euros, trece obtendrán 7.500 euros, cuatro contarán con 5.000 euros y una recibirá 2.500 euros. De esta forma, el 80,8 % de los proyectos seleccionados recibirá entre 7.500 y 10.000 euros.

Estos dos tramos representan conjuntamente el 88,75 % del presupuesto total, una distribución orientada a reforzar la capacidad de producción, programación y proyección de las iniciativas beneficiarias.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha valorado la respuesta del sector: "La participación alcanzada confirma la vitalidad y la capacidad de iniciativa del ecosistema musical valenciano. Desde València Innovation Capital y Las Naves queremos contribuir a que esa creatividad se convierta en actividad, oportunidades y nuevos proyectos capaces de generar valor cultural, económico y social para la ciudad".

Por su parte, el director general de València Music City, Juan Pablo Valero, ha destacado la representatividad de las propuestas seleccionadas: "Los 26 proyectos reflejan la amplitud real de nuestro tejido musical, con festivales, ciclos estables, salas, patrimonio, creación contemporánea e iniciativas profesionales. Estas ayudas permitirán dinamizar la programación, reforzar la diversidad de la oferta y extender la actividad musical por diferentes espacios y momentos del año".

El análisis de las propuestas seleccionadas muestra una presencia especialmente significativa de los festivales. Doce de los 26 proyectos, el 46,2 %, corresponden a festivales o festivales especializados, que concentran 95.000 euros, el 47,5 % del presupuesto.

Junto a ellos, siete iniciativas -el 26,9 %- desarrollan ciclos continuos, temporadas estables o sesiones periódicas, con una dotación conjunta de 55.000 euros. La resolución incluye también tres eventos temáticos o singulares, que representan el 11,5 % de los proyectos y reciben 25.000 euros; dos proyectos específicamente patrimoniales, con 15.000 euros; un circuito de salas de música en directo, dotado con 10.000 euros; y un showcase profesional vinculado a la industria musical, que recibe otros 10.000 euros. La convocatoria alcanza así tanto grandes citas como formatos estables, programación de salas, proyectos de investigación y recuperación patrimonial, iniciativas profesionales y propuestas singulares.

DEL POP-ROCK A LA MÚSICA ANTIGUA

La diversidad también queda reflejada al agrupar los proyectos por su género musical predominante. Las propuestas vinculadas al pop-rock, el indie, el garage y la escena alternativa constituyen el bloque más numeroso, con siete proyectos -el 26,9 % del total- y 60.000 euros, equivalentes al 30 % del presupuesto.

La electrónica, la música experimental, el arte sonoro y la creación contemporánea están presentes en cinco proyectos, el 19,2 %, con una financiación conjunta de 37.500 euros.

Otros cinco proyectos se sitúan en el ámbito de la música actual, popular y multigénero, incluidos formatos transversales relacionados con la programación y la industria musical, y reciben 45.000 euros. La música clásica, antigua, sacra, lírica y patrimonial reúne igualmente cinco iniciativas, el 19,2 % de las seleccionadas, con una dotación global de 30.000 euros.

Completan la relación cuatro proyectos dedicados a la música urbana, el jazz, el reggae y la percusión, que representan el 15,4 % del total y reciben 27.500 euros. Esta distribución ofrece una fotografía amplia del ecosistema musical valenciano, en la que conviven los géneros populares y contemporáneos con la música clásica, el patrimonio, la experimentación sonora, la creación independiente y los proyectos de carácter profesional.