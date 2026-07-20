València no abre el grifo durante el final del Mundial y la entrega del trofeo: "Descenso histórico del consumo de agua"

Imagen del público congregado en la plaza del Ayuntamiento de València para seguir la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado "un descenso histórico" en el consumo de agua potable de su red de abastecimiento durante el final del partido del Mundial de Fútbol 2026 que este domingo por la noche enfrentó España y Argentina y la entrega del trofeo que finalmente alzó la selección española.

Así lo ha indicado, en un comunicado, el ayuntamiento de la capital valenciana, que ha detallado que el caudal mínimo registrado, de 971 litros por segundo, coincidió "con el minuto de oro" del encuentro, "registrado a las 00:01 horas" de este lunes ya.

Desde el consistorio han apuntado también que tras el pitido del final del partido se produjo un incremento histórico del 120 por ciento del consumo de agua en la ciudad. Y han agregado que una vez finalizada la ceremonia de entrega de trofeos, el gasto de agua "se situó notablemente por encima de un día patrón, con un incremento del 68 por ciento".

Esta administración local ha concluido que los datos recogidos durante la celebración del final de la Copa del Mundo entre España y Argentina "marcan registros históricos de descenso e incremento de caudales coincidiendo con los momentos de máximas audiencias de televisión y en los descansos del partido".

Así, ha detallado que en el minuto de oro de audiencias, con 17.800.000 espectadores y a las 00.01 hora peninsular coincidiendo con el final del partido y cuando el capitán de España --Rodri Hernández-- alzó la Copa del Mundo, en València se produjo "un caudal mínimo histórico de 971 litros por segundo".

Del mismo modo, el consistorio ha apuntado que antes de la entrega del trofeo, cuando el árbitro señaló el final el encuentro, se dio "el mayor incremento de consumo de toda la retransmisión" del partido por televisión, "con un aumento del 120 por ciento respecto al último minuto" de esta cita deportiva.

Durante el descanso, se registraron dos picos de consumo: el primero al finalizar la primera parte del partido y el segundo, al terminar el espectáculo musical del descanso.

Concluida la ceremonia, "el consumo se situó notablemente por encima de un día patrón, con un incremento del 68 por ciento", ha agregado el Ayuntamiento.

FINAL DEL MUNDIAL EN 2010

La administración municipal ha ofrecido también datos de consumo de agua comparadas con la celebración de la final del Mundial de Fútbol de 2010 que gañó España en Sudáfrica. Entonces, el caudal de agua más bajo registrado en la ciudad de València fue de 1.079 litros por segundo, mientras que en la final de este domingo se situó en el "histórico" de 971 litros por segundo.

El consistorio ha concretado que en términos porcentuales, "en la final de 2010 el aumento del consumo de agua tras la entrega de trofeos fue del 70 por ciento, mientras que en la final de la Copa del Mundo de 2026 aumentó un 68 por ciento".