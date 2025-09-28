València y otros municipios de la provincia suspenden clases este lunes ante la alerta roja por lluvias

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algunos ayuntamientos de la provincia de València, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

El Ayuntamiento de València ha anunciado, tras reunirse el Cecopal este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales, así como la suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud), el cierre de bibliotecas municipales.

También se ha decidido suspender toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal y cerrar las instalaciones deportivas municipales. Igualmente, se han cancelado todas las actividades de la Universidad Popular, y los mercados extraordinarios y ambulantes.

Los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior también se cerrarán, así como los cementerios municipales. Además, se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler

El Ayuntamiento de València abrirá el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Respecto al personal funcionario del consistorio, se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

También han cancelado las clases, entre otras medidas ante el episodio de lluvias, Benetússer, Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Alfafar, Aldaia, Picanya y Sedaví.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV), ha decidido suspender las clases académicas en sus tres campus (València, Alcoi y Gandia) y ha establecido la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios.

En el caso de actividades académicas distintas de las clases que puedan desarrollarse en formato online, se recomienda realizarlas de esta manera, ha resaltado la institución académica.