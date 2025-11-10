València prepara la Navidad con 45 árboles decorativos y hasta 274 arcos luminosos por toda la ciudad

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València prepara la llegada de la Navidad a esta ciudad con la instalación de 45 árboles navideños y la de hasta 274 arcos luminosos por todos los distritos, según ha informado en un comunicado el consistorio, que ha destacado que por segundo año consecutivo destina "más de un millón de euros a la decoración e iluminación ornamental" en esta época.

Asimismo, ha resaltado que entre las novedades previstas para las próximas Navidades está la colocación de arcos luminosos en el tramo de la calle Castellón que se ha visto afectado por las obras llevadas a cabo en la zona y también la ampliación de la iluminación de las avenidas Real de Madrid de La Torre, y Ruiz i Comes de Castellar-l'Oliveral.

La concejala de Servicios Centrales en València, Julia Climent, ha asegurado que "este año se mantiene el refuerzo de iluminación y ornamentación navideña en toda la ciudad" y ha remarcado que "se vuelve a destinar 1.100.000 euros para un momento tan especial del año".

"Más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad volverán a contar con motivos y elementos luminosos navideños en los cuales llevamos semanas trabajando para que todos los vecinos de València disfruten en unas fechas tan señaladas para todos", ha afirmado la edil.

La plaza del Ayuntamiento estará presidida por un árbol de 25 metros de altura que estrenará una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales. Las diferentes piezas de este ejemplar llegarán a la plaza este lunes a las 22.00 horas. El montaje comenzará a partir de las 6.00 horas de este martes y se prevé que finalice el próximo viernes, 14 de noviembre.

"Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales", ha señalado Climent.

Para el resto de la plaza del Ayuntamiento, se ha previsto ornamentación en los árboles que rodean el espacio central y el marco de alrededor. Se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) para destacar el conjunto y se adecuará una nueva decoración en la fachada del consistorio. Además, esta plaza lucirá siete "estrellas manta" en la parte más próxima a la calle de San Vicente Mártir.

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de seis metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, así como en las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y el Forn d'Alcedo --las tres afectadas por la dana de octubre del pasado año--. A estos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías.

En todas las pedanías de la ciudad se instalarán carteles de 'Bon Nadal' y cortinas luminosas en los edificios de las alcaldías pedáneas. Este año, además, se mantendrá el refuerzo de alumbrado ornamental navideño en las pedanías de La Torre, el Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral. Igualmente, se ampliará la iluminación de la avenida Real de Madrid de La Torre, que llegará hasta el barrio de Camánez; así como el de la avenida de Ruiz i Comes de Castellar-l'Oliveral.

El Ayuntamiento ha insistido en la novedad prevista en la calle Castellón, con la colocación de arcos luminosos en el tramo que se ha visto afectado por las obras realizadas en ese entorno. También ha resaltado el nuevo diseño de los arcos luminosos de la calle Colón y adyacentes, así como los situados en las calles del entorno de la plaza del Ayuntamiento.

En total, se prevé instalar 274 arcos luminosos en el conjunto de la ciudad. Este año se ha ampliado el número de arcos de portada, bidimensionales y transitables, instalados por primera vez el año pasado en la avenida del Reino de Valencia. De este modo, se sumará el tramo que va desde la avenida Peris y Valero hasta el Jardín del Turia, con total de 22 arcos.

Otra novedad, ha añadido la administración municipal, son los motivos decorativos que se añaden en los 60 arcos luminosos, con lágrimas tipo glitter que se colocan en la calle de la Paz y que durante el día también aportan destellos luminosos.

En el Puente de Serranos volverá a lucir el cometa gigante que se instaló por primera vez el año pasado, mientras que en la rotonda de la avenida de la Plata, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se instalará un reno luminoso en 3D.

En la plaza del Pintor Segrelles, junto a la Finca Roja, se dispondrá una esfera luminosa transitable de cinco metros de diámetro. Y en la plaza del Patriarca, una campana transitable.

"València va a vivir una Navidad llena de actividades y sorpresas que iremos dando a conocer poco a poco. Nuestras calles ya se están transformando para recibir un mes de diciembre cargado de ilusión", ha asegurado Climent.

BELÉN LUMINOSO EN LA CALLE DEL HOSPITAL

El consistorio ha detallado que este año, el Belén luminoso se colocará en la calle del Hospital, junto a la portada de acceso al Antiguo Hospital.

Asimismo, se prevé decorar las ocho farolas principales de la plaza de la Reina con adornos luminosos tridimensionales tipo copa. Y se decorarán con guirnaldas 55 farolas monumentales de la ciudad, incluidas las de las Grandes Vías. Todo ello se suma al alumbrado ornamental que tendrá el arbolado de estas vías urbanas, así como al que se instalarán en los puentes de Campanar, Glòries Valencianes y Aragó.

En la calle de J.J. Dómine se instalarán 40 banderolas luminosas en las farolas, similares a las que ya se colocan en las avenidas del Cid y de Cataluña. También se instalarán más de cuatro kilómetros de guirnalda luminosa suspendida en zigzag en las calles de Juan de Austria, San Vicente (entre las plazas de la Reina y del Ayuntamiento), Ercilla, Trench, Derechos, Músico Peydró, Liñán, Linterna, Caballeros y Bolsería, así como en el Paseo de Russafa. Este años, como novedad, también se hará en la plaza de San Agustín.